Les parents noyés sous les présents des grands-parents et du reste de la famille sont de plus en plus nombreux à s'en plaindre et à édicter des règles pour éviter de se retrouver avec des jouets inutiles en pagaille. Témoignages recueillis au jardin des plantes de Toulouse.

"15 cadeaux de Noël pour un seul enfant, quand on charge la voiture, on se dit que ça va trop loin"

De plus en plus de parents demandent à l'entourage de limiter les cadeaux (illustration).

Et vous, combien de cadeaux allez-vous devoir ramener en magasin après les fêtes ? Trop de cadeaux, tue le cadeau. Les parents noyés sous les présents des grands-parents et du reste de la famille sont de plus en plus nombreux à s'en plaindre et à édicter des règles pour éviter de se retrouver avec des jouets inutiles en pagaille.

Chasse aux jouets en plastique et au surnombre

La mode est au présent unique, un par enfant et si possible fabriqué en France, fait maison, ou au moins en bois. Témoignages de parents croisés au jardin des plantes à Toulouse.

Y'a deux ans on arrivait à une quinzaine de cadeaux à Noël. Il était temps de se raisonner - Jean-Charles, père d'un enfant de 5 ans et demi

Assis sur un banc face à l'aire de jeux, Jean-Charles explique avoir eu un déclic lors d'un Noël précédent au moment de rentrer sur Toulouse après les fêtes, "il y avait 15 ou peut-être 20 cadeaux dans le coffre". La raison est simple : "mes parents sont divorcés, ceux de ma femme aussi, ça fait quatre grands-parents donc quatre cadeaux minimum et le problème c'est qu'on avait deux-trois cadeaux par grand-parent". Donc désormais, par soucis écologique et aussi parce qu'il n'y a plus de place dans l'appartement, pour le Noël de son enfant unique âgé de 5 ans et demi les règles sont strictes :

Un seul cadeau, en bois ou fabriqué en France et cette année il y a même un déguisement de Star Wars fait-main.

"Faire de la pédagogie"

Assis devant le manège où est installée sa fille de 4 ans et tenant son fils de 7 mois dans les bras, Martial se dit lui aussi noyé par les cadeaux de la famille à Noël :

Face à cette abondance les enfants ne jouent pas à grand chose, on essaye de limiter. Cette année c'est une boule de Noël, des puzzles et une trottinette pour l'aînée.

Martial et son fils de sept mois au jardin des plantes de Toulouse. © Radio France - Pascale Danyel

Même discours de la part d'Amélie, mère de quatre enfants âgés de 2,5, 7 et 9 ans. : "le plastique c'est plus trop la tendance, on essaye de faire zéro déchet, mais c'est pas facile, il faut faire de la pédagogie car quand ils voient une Barbie ils ne veulent une". Et de se plaindre - avec gentillesse - du trop grand cœur des grands-parents :

On ne peut pas maîtriser les grands-parents, ça leur fait plaisir, alors si ils veulent offrir un cadeau plastique avec des piles on laisse faire

D'autant plus que dans la famille d'Amélie les enfants sont nombreux et donc jamais en manque de jouets : "ils sont quatre, alors un cadeau par enfant c'est suffisant, ils mutualisent les jouets." Un grand sourire chaleureux dans la voix, cette mère toulousaine conclut : "ne vous ne faîte spas, ils sont quand même gâtés".

Le budget moyen des parents pour le Noel de leurs enfants s'élèverait cette année à 131 euros par personne selon une étude commandée par King Jouet et Junior City.