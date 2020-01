Fêtes de Noël : les Nîmois très inventifs pour se débarrasser de leur sapin

Nîmes, France

Il a embelli et parfumé votre salon pour les fêtes. Oui, mais voilà ! Votre sapin naturel se dessèche. Il perd ses aiguilles et il faut nettoyer. Alors, vous voulez maintenant vous en débarrasser. Et à Nîmes, c'est une vraie galère, car il n'y a pas de point de collecte. Alors, les Nîmois ont chacun leur méthode.

"Il n'y a pas 36 solutions", dit Michel qui habite sur les hauteurs de Nîmes. Ce septuagénaire met son sapin à côté des poubelles : "Tout le monde fait comme ça, hein ! souffle-t-il. L'arbre est ramassé par le camion et part à la déchetterie. Puis, c'est brûlé."

Certains ont moins de scrupules et jettent carrément leur sapin dans la poubelle verte. "C'est n'importe quoi", s'emporte Ange. C'est la première année - "et la dernière" - que ce Nîmois a fait un sapin de Noël. "Quand je l'ai acheté, on m'a donné un sac pour le rapporter à la déchetterie", explique-t-il, avant d'ajouter : "C'était pour mes trois enfants. Mais, vraiment, c'est la dernière fois que j'achète un sapin naturel parce que c'est trop salissant. Ça met des épines partout dans le salon."

Système D

Des sapins trop salissants et trop contraignants, mais pas pour Sandrine : "Moi, je l'ai coupé en morceaux et je l'ai mis dans la cheminée... Comme ça, ça me fait du chauffage", dit-elle en riant. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une cheminée, rappelle Radhia mais qui, elle, a un jardin. Et pour elle, c'est bien pratique : "Ça me permet de mettre mon sapin à sécher."

Et quand vient l'été, je m'en sers pour allumer le barbecue.

Et son amie, Emma, renchérit : "C'est vrai que ça parfume les saucisses, c'est vraiment bon !"

Interview souvenir avec Emma sur les sapins de Noël. Copier

En Lozère, la ville de Mende a, de son côté, mis en place un point de collecte.