Fêtes de pâques : de moins en moins de baptêmes en Occitanie

Occitanie, France

Les fêtes de Pâques approchent. Et pendant ces trois jours (de samedi soir à lundi ), il y aura de nombreux baptêmes dans toutes les paroisses d'Occitanie. Traditionnellement, les adultes qui sont baptisés, le sont presque tous pendant ces fêtes de pâques. 118 adultes vont recevoir le sacrement du baptême en Haute-Garonne. Ils seront 22 dans le Tarn, 14 dans l'Aveyron et 8 dans le Lot.

400 baptêmes en moins 6 ans

Pour la globalité des baptêmes, les chiffres sont plus sensibles. Par exemple, dans le Tarn, le diocèse refuse de communiquer ces données en expliquant que le choix du baptême est totalement privé et que l'église n'a pas à communiquer autour de ces statistiques. Dans l'Aveyron en revanche, les chiffres sont publiés chaque année. La comparaison montre une érosion régulière du nombre de baptêmes. En 2018, il y a eu 1015 baptêmes dans le diocèse de Rodez. Plus tôt, en 2012, c'était 1462. La baisse est donc nette avec 400 baptêmes en moins 6 ans. Alors peut-être que les affaires de pédophilie dans l'église peuvent expliquer cette baisse. Mais en Aveyron, on en doute car le recul n'est pas plus fort en 2018, année qui a été très marquée par les scandales. C'est sans doute plutôt un phénomène de fond. Globalement, on baptise moins les enfants à leur naissance.

En France, en 2000, il y a eu 400.000 baptêmes. En 2017, le chiffre a été quasiment divisé par deux avec 230.000 seulement.

Quelques apostasies

Et il y a aussi des hommes et des femmes qui décident de se faire "débaptiser". En fait se faire débaptiser, c'est impossible. Quand vous recevez le sacrement c'est pour la vie. En revanche, vous pouvez vous faire enlever du registre des baptêmes. Cela s'appelle l'apostasie. Il n’y a aucun chiffre officiel en France sur le sujet. On estime que chaque année un millier de personnes demandent cette apostasie. Dans l'Aveyron le chiffre est d'une dizaine environ par an selon le diocèse de Rodez. 17 catholiques en 2016 ont fait cette demande.