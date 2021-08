Fêtes de Pomarez : le pass sanitaire imposé à l'entrée

Les fêtes de Pomarez, dans les Landes, auront lieu de vendredi 6 aout à 19h30 au lundi 9 aout 23h. La "Mecque de la Course Landaise" impose aux festayres de présenter un pass sanitaire valide pour accéder à la fête.

Les fêtes de Pomarez (Landes) débutent vendredi 6 aout, à 19h30, avec le marché gourmand. Et pour ces fêtes 2021, la Mecque de la Course Landaise, a décidé d'imposer la présentation d'un pass sanitaire valide. Pour accéder au périmètre des fêtes, qui sont concentrées au centre du village et clôturées, les festayres devront présenter un test PCR ou antigénique négatif, ou un schéma vaccinal complet à l'entrée. Un feu d'artifice clôturera les festivités. Il est prévu lundi soir 9 aout à 23h au stade de Pomarez, là aussi il faudra présenter un pass sanitaire.

Des fêtes restreintes mais des fêtes malgré tout

Les fêtes de Pomarez sont donc maintenues, dans un contexte sanitaire tendu : le taux d'incidence du département atteint 285 personnes contaminées pour 100 000 habitants, un taux supérieur au taux national de 225 cas contaminé pour 100 000 habitants.

Après avoir craint de voir les fêtes annulées, car les regroupements de plus de 20 personnes sont interdits dans les Landes, Pascal Cassiau, maire de la commune a décidé d'imposer le pass sanitaire, avec l'accord de la préfecture.

Pour faciliter le contrôle du pass sanitaire, l'accès aux fêtes sera réduit : il n'y aura qu'une entrée et une sortie. Toutes les activités, manèges autorisés et repas seront regroupés sur la place des arènes. Seul le feu d'artifice du lundi soir aura lieu au stade de Pomarez et là aussi il faudra présenter un pass sanitaire valide.