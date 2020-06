Fête des mères : à l'Ehpad Ste Marie près de Lisieux, Hélène, 102 ans, a reçu sa première visite déconfinée

Ce dimanche 7 juin, jour de Fête des mères, Hélène a le sourire. A 102 ans, elle vit dans l'Ehpad Sainte-Marie au Mesnil-Guillaume près de Lisieux, et pour la première fois depuis le déconfinement, sa fille lui rend visite dans sa chambre. Des retrouvailles très attendues, en respectant les règles.

Ce dimanche, Hélène, 102 ans, a reçu sa première "vraie" visite depuis le déconfinement. Sa fille et son gendre sont venus la voir pour la fête des mères.

15 h 20 ce dimanche 7 juin à l'Ehpad Sainte-Marie, au Mesnil-Guillaume (Calvados). Assise dans sa chambre, Hélène attend la visite sa fille. La doyenne de la maison de retraite, âgée de 102 ans, s'est maquillée et bien habillée pour l'occasion. "J'ai toujours aimé les beaux vêtements, et le shopping", confie-t-elle.

Deux infirmières, Lucie et Caroline, sont aux petits soins pour préparer la visite. "Les règles se sont un peu assouplies, avant, les visites se faisaient par la fenêtre. Là, la famille va pouvoir venir dans la chambre, en se tenant à distance de la résidente et sans la toucher. Tout le monde va porter un masque et se désinfecter les mains", explique Caroline.

A 15 h 30, Hélène aperçoit enfin sa fille par la fenêtre, son sourire se distingue derrière son masque. Christiane et son mari Jean-Yves arrivent de Cabourg, les mains remplies de cadeaux. Pour la première fois depuis plusieurs mois, ils peuvent entrer dans la chambre d'Hélène.

Des règles encore un peu frustrantes

"C'est un petit pas, ça fait plaisir. Mais c'est gênant ces masques, ma maman n'entend plus beaucoup, c'est difficile de se faire comprendre. Mais bon, il faut rester prudents", relative Christiane.

Chocolats, parfum et fleurs, Hélène est gâtée pour la Fête des mères. "Je suis toujours aussi gâtée ! C'est beau, ils prennent soin de moi", sourit la résidente.

Dans un mois, Hélène fêtera ses 103 ans. La famille espère pouvoir se retrouver dans d'autres conditions.