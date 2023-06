Fêtes des voisins : les habitants d'un village de Dordogne donnent leur définition du "bon voisin"

"Chez nous la fête des voisins c'est toutes les semaines !", s'amuse Dominique, en cessant quelques instants de tailler sa haie. Dans ce quartier d'Hautefort, en Dordogne, comme dans beaucoup de villages, la traditionnelle fête des voisins, qui a lieu ce vendredi 2 juin, n'est pas encore entrée dans les mœurs. Depuis la fin des années 1990, elle se développe surtout dans les villes.

Mais Dominique insiste : "on se retrouve un coup chez l'un, un coup chez l'autre. On se fait des apéros, des barbecues, c'est ça la bonne entente". Celui qui échange volontiers ses pots de confitures en trop apprécie ces relations qui vont plus loin qu'un simple "bonjour".

Rendre service

Sa voisine d'en face Monique, rentre justement chez elle et s'arrête devant son portail : "Bonjour Dominique, vous allez chez le kiné aujourd'hui ?", demande celle qui vient d'emménager. "Les voisins sont très accueillants, ils sont disponibles dès que j'ai besoin pour un coup de main, par exemple pour déménager des meubles", sourit-elle. Monique vient de région parisienne mais là-bas, "ce n'est pas pareil", dit-elle. L'habitante ne croisait que rarement ses voisins.

Quelques maisons plus loin, Arlette a un mot pour décrire sa vision du "bon voisin" : serviable. Il y a quelques jours, sa voisine de droite a réussi à installer une bobine de fil sur son débrousailleur. "Et quand j'ai des poids à porter, c'est celui de gauche qui vient me donner un coup de main", ajoute-t-elle.

"Chacun chez soi"

Mais cette proximité n'est pas au goût de tous. Une habitante d'Hautefort s'en réfère à une formule : "chacun chez soi". "Il faut garder son intimité. On peut discuter mais il faut garder ses distances, ne pas aller trop souvent chez l'autre et ne pas avoir de relations trop rapprochées", explique-t-elle. Quand elle a des moments difficiles comme lorsqu'elle a vécu un cambriolage, elle préfère "gérer ça tout seul".

D'autant plus qu'elle ressent parfois de "la jalousie" sur sa situation financière. Alors même s'il y a une fête des voisins qui s'organise à Hautefort, elle ne s'y rendra probablement pas.