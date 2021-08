Fêtes en bord de plage à Biarritz : opération nettoyage et sensibilisation des fêtards

Ce samedi soir, plusieurs dizaines de Biarrots ont répondu à l'appel d'un groupe lancé sur Instagram pour nettoyer la Côte des Basques et se confronter aux jeunes fêtards. Ces riverains ont pu aussi rencontrer des élus et le directeur de cabinet du Préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Ils étaient plusieurs dizaines de riverains, rassemblés à partir de 22h30 au sommet de la Côte des Basques à Biarritz, sur le parking. Tous avaient répondu à l'appel du compte Instagram "LeBonKospei" ("les bons touristes" en Basque). Profil qui depuis plusieurs jours recense les nuisances des fêtes à répétition qui sont organisées sur le littoral biarrot.

Avant de descendre sur la plage, le directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques, Théophile de Lassus, des élus de Biarritz ainsi que le commissaire de Bayonne sont venus échanger avec les riverains et les amoureux du littoral. Des habitants ont alors profité pour exprimer leur ras-le-bol et demander des solutions, rapidement. Ce à quoi, Théophile de Lassus a d’abord rappelé que "depuis le début de l’été, des mesures ont été prises en place et 123 CRS ont été appelés en renforts sur Biarritz. Un effort considérable." Malgré tout, la population estivale à Biarritz est estimée cette année à 125.000 personnes, près de 40.000 de plus que ce qui était initialement prévu ou envisagé notamment par les services de la Ville.

Avant de descendre Côte des Basques, le directeur de cabinet du Préfet est allé à la rencontre des riverains © Radio France - Stéphane Garcia

"Pas question de pointer du doigt les touristes", ont tenu à rappeler les manifestants, même si "il y a les bons et les mauvais touristes, notamment ces jeunes, pour beaucoup mineurs qui se rassemblent sur les bords des plages la nuit".

Après cet échange de plus de 30 minutes, des sacs et des gants ont été distribués. Les riverains sont ensuite descendus sur la plage de la Côte des Basque pour ramasser les déchets, sous les yeux des fêtards qui petit à petit commençaient à se réunir. Parfois le ton est monté. D'ailleurs, l'action de sensibilisation n'est de manière générale pas vraiment comprise par les jeunes. Pour beaucoup, l'étape d'après passe par les amendes. "Il n'y a qu'à voir comment ils réagissent là, face à nous. Il faut toucher au portefeuille, il n'y a que ça qui les calmeraient."

Les riverains rencontrent les fêtards, à Biarritz - Reportage Copier

Des bouteilles en verre, des boîtes à pizza, des canettes mais aussi énormément de cigarettes jonchaient le sol de la Côte des Basques © Radio France - Stéphane Garcia

Un rassemblement qui s'est terminé vers minuit et demi. C'est à ce moment-là que les enceintes ont recommencé à cracher de la musique. Une nouvelle patrouille de police est repassée sur place un peu plus tard pour atténuer les nuisances. Mais un constat : si au mois de juillet ils étaient entre 500 et plus d'un millier de fêtards à la Côte des Basques, aujourd'hui ils sont moins de 300 régulièrement sur place la nuit. Par ailleurs, le travail va se poursuivre avec les services de la préfecture, de la mairie de Biarritz et les riverains, à l'issue de cette première action symbolique.