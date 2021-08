Fêtes en bord de plage à Biarritz : "On s'y attendait" reconnait Maider Arostéguy

Alors que depuis plusieurs semaines, des fêtes non autorisées sont régulièrement organisées sur le littoral à Biarritz, et particulièrement Côte des Basques, la maire de Biarritz Maider Arostéguy exprime son point de vue et demande l'aide des services de l'État pour régler le problème.

Depuis le début de l'été, les rassemblements de jeunes fêtards touristes (ou non) se multiplient en bord de plage à Biarritz. Une situation que vous décrivait France Bleu Pays Basque, des centaines de personnes rassemblées Côte des Basques notamment. "Nous avons absolument besoin des renforts de l'État", demande pour sa part la maire Les Républicains (LR) de Biarritz, Maider Arostéguy.

France Bleu Pays Basque : Quel regard portez-vous sur les rassemblements festifs de l'été à Biarritz ?

Maider Arostéguy : Nous avions anticipé un été très compliqué. C'est pour ça que dès le 5 juillet dernier, j'avais alerté le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en lui demandant des renforts supplémentaires parce qu'après l'été 2020, on se doutait que l'été 2021 serait encore plus compliqué. Ce qui se passe à la Côte des Basque n'est que l'exacte réplique de ce qui se passait à la Grande Plage jusqu'à ce que nous fermions, c'est à dire une dégradation du milieu naturel. Aujourd'hui, on voit la Côte des Basques parce que, à la Grande Plage, on ne le voyait pas ou bien on ne voulait pas voir, parce que les services de la ville nettoyaient. Finalement, on trouvait très bien que des jeunes s'amusent et se comportent mal en laissant derrière eux un écosystème totalement totalement abîmé.

La faute à qui, ou à quoi ?

M.A. : C'est une question d'ordre public qui dépasse largement la compétence du maire que je suis, malgré tout toutes les mesures prises avec la police municipale. Comment aujourd'hui, je peux mobiliser des renforts de police nationale ? Je suis en contact quotidien avec madame la commissaire de police. Nous allons poster des CRS et il faut également que chacun se responsabilise. J'ai demandé de l'aide également sur les réseaux sociaux à des groupes de riverains qui se sont constitués pour que ce "vivre ensemble", auquel on fait très souvent référence, se concrétise par le respect de l'environnement. Et puis il y a aussi des gens qui dorment la nuit, pendant l'été ! Que chacun puisse à la fois se distraire, mais puisse aussi respecter le repos des autres.

Nous avons besoin de renforts de police supplémentaires.

La Ville s'estime-t-elle dépassée par le phénomène ?

M.A. : On est bien sur des troubles de l'ordre public, donc c'est bien aux forces de police nationales d'intervenir. On n'est plus sur la politique de prévention et de la tranquillité publique. Nous ne sommes pas impuissants pour autant puisque tous les jours, nous agissons et nous demandons des renforts. Nous nettoyons, nous mettons des cendriers, nous mettons les poubelles et nous travaillons de concert avec les forces de polices nationales de façon à ce que les choses reviennent progressivement à la normale. Je demande également aux parents - parce qu'il y a beaucoup de mineurs dans ces personnes qui se réunissent - de bien vouloir alerter leurs enfants sur leur comportement nocturne, et notamment les nuisances sonores.

Pourtant, des renforts de police avaient été demandés pour cet été...

M.A. : Nous n'avons pas eu tant de renforts de police que ça. On a un car de CRS mais on nous l'a bien souvent emprunté pour l'amener notamment à Bayonne notamment au moment des non-Fêtes. Donc c'est vrai que nous nous partageons de maigres renforts supplémentaires, même s'ils sont extrêmement efficaces. Mais clairement, devant ces centaines de personnes, nous avons bien évidemment besoin de renforts supplémentaires et j'en appelle à monsieur le Ministre qui n'a pas répondu à mon courrier. Nous avons besoin de renforts pour que l'ordre public ne soit pas plus troublé le soir à la Côte des Basques, comme il a pu l'être par le passé à la Grande Plage ou plus récemment, au Port-Vieux.

On n'a pas déplacé le problème.

Pourquoi ne pas fermer la Côte des Basques ? Comme c'est le cas au Miramar, Port-Vieux ou à la Grande Plage...

M.A. : Ce sont des consignes, là encore de la sous-préfecture, qui a besoin, dans un endroit plus calme que d'autres, de surveiller ces mouvements de foule. Parce que si on casse ces groupes, on risque de les voir partir dans d'autres endroits, peut être plus dangereux. Aujourd'hui je respecte les consignes de la police nationale et également de la préfecture. Mais à un moment le maire doit se faire accompagner par la préfecture pour des questions d'ordre public. C'est la préfecture qui est le représentant de l'État qui, aujourd'hui, a les moyens de nous accompagner à la hauteur de nos besoins. La Ville réclame cette aide, donc nous faisons à notre niveau, mais nous avons absolument besoin des renforts de l'État.

Et d'ici là ?

M.A. : On va essayer d'obtenir des vigiles pour sécuriser l'entrée de l'hôtel et la résidence 27, à nos frais. On travaille de concert avec madame la commissaire de façon à ce que les jeunes soient repoussés le plus loin possible fond de la Côte des Basques de façon à ne gêner personne et surtout, ne reviennent pas ensuite sur leurs pas parce que c'est là où les nuisances sont très importantes. Mais aujourd'hui, on s'offusque de voir des choses qui existent déjà depuis dix ans à la Grande Plage. Il a fallu que je la ferme. On n'a pas déplacé le problème. On résout le problème étape après étape. La Côte des Basques, c'est vraiment aujourd'hui la partie visible de ce qui s'est passé ailleurs dans Biarritz depuis dix ans, et c'est ce phénomène contre lequel il faut lutter. Et pas spécifiquement qu'à la Côte des Basques.