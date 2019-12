Fêtes de fin d'année : interdiction des pétards et feux d'artifices dans le Nord

Un arrêté de la préfecture des Hauts-de-France interdit la détention et l'utilisation d'objets d'artifices de divertissement sur la voie publique. Cette décision prend effet du 24 au 25 décembre et du 31 au 1er janvier.

Pour le passage à l'année 2020, aucun feu d'artifice ne pourra être tiré. Par arrêté, Michel Lalande, préfet du département du Nord, interdit "l'utilisation et la détention d'artifices de divertissement de catégorie 2 à 4 sur la voix publique". Ces catégories correspondent aux petits pétards à mèche et aux plus gros feux d'artifices vendus dans les boutiques de farces et attrapes.

L'arrêté précise qu'aucun artifice ne devra éclater "du 24 décembre à 16h00 au 25 décembre à 20h00, puis du 31 décembre à 16h00 au 1er janvier 2020 à 20h00".

Des artifices dangereux et bruyants

La préfecture explique avoir pris cette décision en raison des "nuisances sonores occasionnées" par ces pétards. Les services de l'Etat considèrent que ces objets occasionnent des blessures pendant les fêtes à cause d'une mauvaise utilisation. L'arrêté préfectorale explique aussi que ces engins pyrotechniques divertissants sont très souvent détournés de leur utilité première et sont devenus"à plusieurs reprises des armes par destination à l'encontre d'un tiers et notamment des services de polices et gendarmerie".

Par ailleurs, le préfet interdit "la distribution, la vente et l’achat de carburant dans des récipients transportables à emporter" pendant ces mêmes périodes car c'est "l'un des moyens pour commettre des incendies volontaires" durant les fêtes.