Fêtes Jeanne d'Arc 2023 : une écrivaine franco-iranienne invitée d'honneur le 8 mai

Comme l'an passé, c'est une figure de " femme résistante" que le maire d'Orléans a choisi pour être l'invitée d'honneur des Fêtes Johanniques. Après la cinéaste ukrainienne Masha Kondakova, c'est donc l'iranienne Chahdortt Djavann qui rendra hommage à Jeanne le 8 mai prochain.

Emprisonnée par les mollahs à l'âge de 13 ans

Née en 1967 en Iran, elle est incarcérée à l'âge de 13 ans pour avoir manifesté contre le régime islamique. Au début des années 90, elle décide de fuir son pays et s'installe en France en 1993 sans parler un mot de français. Après des études en psychologie et sciences sociales, Chahdortt Djavann se consacre à l'écriture. Elle a écrit une dizaine d'ouvrages dont beaucoup dénoncent l'islam politique : " Bas les voiles!", "La Muette" ou plus récemment "Iran. J'accuse".

Dans sa présentation ce soir à la Cathédrale d'Orléans, Serge Grouard a présenté l'invitée comme " une femme courageuse, de résistance qui porte haut le refus de toutes les agressions, elle a dit non à un régime qui a imposé la soumission aux femmes.." On peut déjà y voir un parallèle avec l'épopée de Jeanne d'Arc.