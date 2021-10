Des milliers de visiteurs à la 31ème Fête de la Châtaigne d'Éguzon

Les 260 bénévoles peuvent avoir le sourire. Le public, privé l'année dernière en raison de la crise sanitaire de leur célèbre fête de la châtaigne, est déjà venu en nombre pour le premier jour à savoir ce dimanche 31 octobre. En ce long week-end de toussaint, beaucoup de visiteurs viennent acheter leur cornet de châtaigne et ils ont l'embarras du choix. "Je viens de mettre des châtaignes dans le corps de ma locomotive en fonte. Je tourne la manivelle pour les faire griller. Une fois qu'elles sont grillées, j'enlève l'écorce, je goûte tout le temps et ensuite je les ressort de la cuve et je les mets dans une bassine pour qu'elles transpirent", précise Jean-Claude qui vend depuis plus de 10 ans des châtaignes à Éguzon.

Vous trouverez à plusieurs endroits sur la place centrale d'Éguzon de très bonnes châtaignes grillées pour un petit peu plus de deux euros. © Radio France - Sylvain ROGIE

Dominique Lebrun, l'une des 260 bénévoles de cette 31e fête de la châtaigne à Eguzon, est ravie. Des recettes vous sont proposées cette année grâce à l'institut culinaire de la cuisine de Paris comme un risotto à la châtaigne mais ce n'est pas tout. "C'est l'année gourmande mais c'est aussi l'année de la musique avec cette année des bandas de Kevrenn car la commune d'Éguzon a un petit jumelage avec la Bretagne donc c'est aussi Éguzon en musique aussi." La 31e fête de la Châtaigne se poursuit ce lundi de 10h à 18h, les parkings sont gratuits. N'oubliez pas vos masques dans les lieux clos et respectez toujours les gestes barrières.