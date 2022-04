Fêtes religieuses : Gérald Darmanin appelle les forces de l'ordre à "une forte vigilance" en avril

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin appelle les préfets et forces de l'ordre "au maintien d'une forte vigilance" en avril, mois pendant lequel sont célébrées des fêtes religieuses et le mois du Ramadan.

Gérald Darmanin a appelé ce lundi les préfets, la police et la gendarmerie au "maintien d'une forte vigilance sur un plan général mais aussi plus spécifiquement vis-à-vis des lieux à caractère religieux", pour ce mois d'avril, où se déroulent des fêtes chrétiennes, comme le Dimanche des Rameaux et Pâques, la fête juive de Pessah et le mois du Ramadan.

Attention portée aux communautés orthodoxes

Le ministre de l'Intérieur s'est adressé aux préfets et aux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie dans un télégramme, en soulignant que "la menace terroriste est toujours élevée". Il attire notamment leur attention "sur les communautés orthodoxes, résidentes en France ou issues des populations déplacées en raison du conflit russo-ukrainien".

Elles pourraient selon le ministre "à l'occasion des fêtes pascales se mobiliser et exprimer leur attachement au patriarcat de Moscou ou au patriarcat de Kiev constitué en 1992 après l'indépendance de l'Ukraine". Il demande également aux autorités de "recenser très précisément les lieux de culte orthodoxes de votre département qui pourraient faire l'objet d'une fréquentation accrue des fidèles ou de rassemblements d'opposants".