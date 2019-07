Feux d'artifice : quelles sont les règles à respecter ?

Le Mans, France

Car chaque année, les pompiers prennent en charge des imprudents. qui se blessent ou sont responsables de départ de feu explique le capitaine Christophe Jardin, responsable du centre de traitement des appels du SDIS 72 ( Le service et d'incendie et de secours de la Sarthe). " Notamment lors de la manipulation des fusées. Elles peuvent engendrer de graves blessures et brûlures aux mains par exemple".

Le capitaine Christophe Jardin, pompier, responsable du centre de traitement des appels du SDIS 72 Copier

Il faut donc suivre à la lettre les consignes de sécurité inscrites sur l'emballage et rappelées par les vendeurs comme Elise, du magasin L'Arlequin au nord du Mans. " Ce sont des feux d'artifices autonomes avec un seul allumage. Il faut maintenir le boitier d'allumage au sol avec des piquets ou dans du sable pour éviter qu''il ne se renverse". Les pétards ont toujours la côte mais attention, leur vente et leur utilisation sont réglementées. "Nous n'avons pas le droit de vendre aux mineurs la plupart des modèles. Il faut donc qu'ils soient accompagnés d'un adulte". La préfecture de la Sarthe interdit d'ailleurs la vente de certaines catégories de feux d'artifice à partir de ce vendredi 12 juillet 8 heures et jusqu'au lundi 15 juillet à 6 heures sur les communes du Mans, Ruaudin, La Chapelle Saint Aubin, Allonnes et Coulaines.

Le bruit d'un feu d'artifice est équivalent à celui d'un moteur d'avion à réaction

Autre consigne de bon sens : "ne pas faire de feux d'artifice ou lancer des pétards près des forêts, des herbes sèches ou des champs cultivés" rappelle le capitaine Jardin. "Vue la météo actuelle, les feux peuvent partir très facilement". Les pompiers de la Sarthe ont du intervenir sur 80 incendies depuis le début de l'été. Cette semaine par exemple, le risque d'incendie est fort à extrême selon la préfecture qui rappelle les règles à respecter.

La préfecture de la Sarthe rappelle les règles à respecter en matière de prévention des feux de forêt ou de récolte - yann lastennet

Ne pas emmener son bébé voir un feu d'artifice

Autre danger des feux d'artifice : le bruit qu'ils génèrent. "C'est l'équivalent d'une discothèque ou d'un moteur d'avion à réaction" explique le docteur Laurent Gaillardin, O.R.L. au Mans. " Le bruit avoisine, les 100 décibels. Il ne faut pas emmener les nourrissons et les enfants qui ne sont pas en âge de marcher voir les feux d'artifice. Il y a un risque pour l'audition des bébés". Et si vous souffrez d'acouphènes ou si vous êtes sensibles au bruit, pensez à mettre des bouchons d'oreille. " En silicone de préférence, ils sont plus performants que ceux en mousse.