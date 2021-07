Feu d'artifice à Mayenne : les habitants invités à protéger leurs chiens et chats pour éviter toute panique

Si pour beaucoup d’entre nous les spectacles pyrotechniques sont l’occasion de fêtes pleines de réjouissances, en revanche pour les chiens, les chats et les autres animaux, qui ont l’ouïe plus fine, le fracas des feux d’artifice peut être terrifiant car ils prennent ces explosions pour des signes de danger et non pas des divertissements. Ils peuvent se blesser grièvement en essayant de fuir et même, terrifiés, certains meurent d’arrêts cardiaques.

La municipalité de Mayenne appelle donc les habitants à protéger leurs animaux domestiques "pour éviter toute panique ou fugue". Il est fortement recommandé de ne pas emmener les chiens et les chats sur le site du feu d'artifice sur les quais à 23 heures. Le port du masque sera obligatoire pour y assister.

Quelques conseils pour ne pas gâcher la fête par l'association GAIA

1. Gardez tous les animaux de compagnie à l’intérieur dès la tombée du jour. Fermez les rideaux et les volets.

2. Laissez la lumière et la radio ou la télévision allumées afin que le bruit et les éclairs soient un peu atténués.

3. Gardez les chevaux, ânes, poneys ou bovins dans l’étable.

4. Veillez à ce que votre animal soit pucé et enregistré, et qu’il porte un collier nominatif. Il sera ainsi bien plus aisé de le retrouver s’il devait prendre la fuite.

5. Vous pouvez habituer graduellement votre animal aux feux d’artifice. Des CD comportant des sons de feux d’artifices sont disponibles à la vente, et des fichiers de tels enregistrements peuvent aussi être téléchargés sur internet.

6. Ne réconfortez pas exagérément votre animal (à moins qu’il soit en état de panique complète). Il pourrait comprendre que quelque chose va mal et que sa peur est justifiée. L’idéal est de se comporter naturellement.