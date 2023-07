Feu d'artifice à Paris : des milliers de spectateurs "bouche bée" devant la prouesse pyrotechnique

Drapeaux Français et pique-niques étaient de sortie sur les quais de seine à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel. Une immense foule s'est massée pour assister au feu d'artifice du 14 juillet. Pour encadrer la fête, d'importants moyens ont été déployés avec 10 000 policiers et gendarmes à Paris et dans les départements limitrophes, deux semaines après les violences urbaines suite à la mort de Nahel à Nanterre.

ⓘ Publicité

Ce qui n'a pas empêché touristes et Parisiens de profiter du spectacle et de la fête dans la capitale. "J'adore les couleurs c'est trop beau", commente Emilie 9 ans avant le feu d'artifice.

"La vie continue"

Un peu plus loin Valérie, une habitante de l'Essonne a encore les émeutes des dernières semaines en tête mais pas question de faire une croix sur ce moment de partage avec sa famille venue des quatre coins de la France pour l'occasion. "On attend que ça pète dans tous les sens pour le bonheur de tous et pas pour les émeutes", estime la Francilienne. "La vie continue", ajoute-t-elle.

Pendant les 20 minutes de prouesses pyrotechniques sur le thème des Outre-mer Alex et Romain deux copains originaires de Strasbourg restent "bouche bée" en regardant la "Tour Eiffel qui revêt une parure céleste" multicolore. Une belle façon de clôturer une journée de fête nationale pour la bien nommée Marianne qui n'est pas prête à aller se coucher. "Ça donne envie de faire la fête !", dit la Parisienne de 25 ans. "Ça réveille la ville et ça fait prendre conscience de la chance d'être là à Paris".