En raison du contexte sanitaire, le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet ne va pas tout à fait se passer comme d'habitude à Paris. Les rassemblements de plus de 5.000 personnes sont toujours interdits, annoncent la préfecture de police et la mairie de Paris.

Feu d'artifice du 14 juillet à Paris : foule interdite et concert à huis clos

Si votre tradition était d'aller regarder le feu d'artifice du 14 juillet à Paris, depuis la pelouse du Champ de Mars, alors il va falloir trouver une autre idée cette année. Car en raison de la crise du coronavirus et des précautions sanitaires toujours nécessaires, le spectacle ne va pas se dérouler tout à fait comme d'habitude.

Compte tenu "notamment de l'interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes", expliquent ainsi la préfecture de police et la mairie de Paris dans un communiqué conjoint ce mercredi, "les festivités à Paris ne peuvent se tenir en présence d'une large foule comme c'est le cas chaque année."

Concrètement, cela signifie que les abords de la Tour Eiffel seront inaccessibles. "Le feu d’artifice aura donc lieu comme à l’accoutumée mais le public ne pourra être accueilli au sein d’un large périmètre autour de la Tour Eiffel", détaillent les autorités. La préfecture de police a pris un arrêté appliquant une large zone d'exclusion pour éviter les attroupements.

À compter de 19h00, une large zone s’étendant du pont de Grenelle jusqu’au pont de l’Alma, englobant le Champ-de-Mars et le site du Trocadéro, sera strictement interdite au public, prévient la mairie de Paris. Seuls les riverains, résidents des hôtels et professionnels en mission pourront accéder à ces zones, sur présentation d’un justificatif. Plusieurs stations de métro seront fermées au sein du périmètre interdit et en périphérie.

Les Parisiens sont donc fortement encouragés à ne pas se rassembler autour du périmètre interdit et à suivre la retransmission du feu d’artifice à la télévision.

Le concert organisé sur le Champ de Mars par Radio France, lui, se tiendra bien mais à huis clos, sans public.