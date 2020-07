Feu d'artifice du 14 juillet à Paris : y aura-t-il des regroupements pour assister au spectacle ?

La Tour Eiffel fera son show ce mardi soir malgré le covid-19, pour le 14 juillet. Le traditionnel feu d'artifice parisien y sera bel et bien tiré, mais sans public pour éviter les regroupements. Une grande zone autour sera bouclée, le Champ-de-Mars dès la fin de matinée, puis le Trocadéro et enfin les ponts, du pont de Grenelle au pont de l'Alma. Pas d'interdictions en revanche concernant les autres spots qui offrent les plus belles vues sur la Dame de Fer, comme au belvédère de Belleville (XXe arrondissement), où les habitants craignent les attroupements habituels. "La fête de la musique c'était blindé ici, déjà... Partout, partout, c'était couvert de monde, et sans masque !" s'inquiète Alexandrine, qui aime y promener son chien. À cause de l'épidémie, pas question pour elle de profiter de ce 14 juillet : "Je ne m'approcherai pas des gens, c'est sûr, si je vois le feu d'artifice, ce sera peut-être de loin..."

"Faut pas tenter le diable"

Même si Catherine vit dans l'immeuble qui fait face au belvédère, elle ne descendra pas avec ses voisins admirer le spectacle pyrotechnique. "Moi, je ne le ferai pas, faut pas tenter le diable, je préfère faire attention, je ne me mêlerai pas à la foule", affirme-t-elle. Pareil pour Mike, un jeune habitant du quartier qui, d'habitude, joue des coudes le 14 juillet pour apercevoir les couleurs qui illuminent la nuit : "Je ne pense pas que j'irais cette année, trop de monde... On pense qu'on est le seul à connaître ce coin, car on habite ici, mais en fait, tout le monde le connaît et il y a toujours énormément de monde pour voir le feu d'artifice."

De son côté, le nouveau maire de gauche du XXe arrondissement Eric Pliez compte sur les patrouilles de police pour dissuader les badauds. "On va passer dans les points qui paraissent plus sensibles, comme le belvédère, l'idée c'est de décourager les gros attroupements, tant qu'on est inférieur à des jauges de cinquante personnes il n'y a pas de sujet, ensuite, ça devient un peu problématique", explique-t-il. Dans ce cas-là, pour certains, retour à la case maison où le show sera à suivre à la télévision, sur France 2, à partir de 23 heures.