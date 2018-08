Dans trois jours, les Niçois et touristes pourront profiter d'un feu d'artifice dans la Baie des Anges pour le 15 août. Deux ans après les attentats, c'est la première fois qu'un tel événement a lieu. Les Niçois sont partagés.

Nice, France

Le feu d'artifice du 15 août tiré au large du quai des Etats-Unis, à Nice, fait débat. Pour certains c'est trop tôt, pour d'autres il faut que la vie reprenne le dessus sur ces terribles événements.

Deux ans après l'attaque sur la Promenade des Anglais qui a coûté la vie à 86 personnes, la Ville de Nice organise ce mercredi 15 août le premier feu d'artifice dans la Baie des Anges.

Il sera tiré au large de la plage de l'Opéra à partir de 22 heures et non plus au large de la plage du Ruhl, comme le 14 juillet 2016.

Encore trop tôt

Mais même si le lieu change, toute la Baie sera illuminée par les lumières. "C'est trop tôt", selon une serveuse d'un bar sur la Prom'. Pareil pour une grand-mère niçoise, le feu d'artifice devrait être annulé "par respect pour les familles". Même pour elle, la blessure est encore ouverte et elle n'a pas envie de voir le feu d'artifice.

Retour à la vie "normale"

Pour d'autres Niçois qui feront le déplacement au bord de l'eau ce 15 août, il était temps que le feu d'artifice revienne. Même s'ils sont encore tristes, qu'ils n'oublieront pas, il est temps de retrouver les traditions niçoises. "Ça fera du bien à tout le monde", raconte cette jeune fille qui était sur la Prom', le soir de l'attentat.

Même si elle n'ira pas. Secouée et emportée dans un mouvement de foule lors de la demi-finale de la Coupe du monde, elle a trop peur. Pour un autre témoin de cette nuit du 14 juillet 2016, il sera au rendez-vous mais choisira bien son emplacement "en toute sécurité".

Chez les commerçants, restaurateurs de la Promenade des Anglais, le feu d'artifice est le bienvenu. Même si cet été 2018 est mieux en terme de fréquentation que l'année dernière, il est nécessaire que les festivités reviennent. Même si malheureusement pour cette vendeuse de glaces, les gens ne traînent plus pour manger un bout après un événement mais rentrent chez eux très vite.

La mairie réfléchit avec les associations des victimes des attentats à organiser à nouveau un feu d'artifice du 14 juillet mais ou le 13 ou le 15 juillet.