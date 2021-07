Feu d'artifice et défilé militaire: les festivités du 14-Juillet à Marseille

Les festivités du 14 juillet à Marseille débutent dès 9h, avec le traditionnel défilé militaire sur le Prado. Des démonstrations à pied et motorisées des différentes unités de la région, armée de l'air, de terre, Marine nationale, et bien sur le Bataillon des Marins pompiers de Marseille, mais également la légion étrangère, la gendarmerie, sécurité civile, les douanes, les policiers nationaux et municipaux, 700 personnes en tout, 70 véhicules avec en tête un détachement de 4 chevaux de la Garde Républicaine. Et pour la première fois, la présence de 12 chiens des éléments cynotechniques de détection de l'armée de Terre en zone Sud et leurs maîtres. Le tout au rythme de la musique de l'artillerie de Lyon. Dans les airs, quatre Alphajet de la base aérienne 120 de Cazaux en Gironde, et des parachutistes viendront conclure ce défilé avec un atterrissage devant la tribune officielle. Les troupes débuteront leur défilé à l'angle des rues Prado-Paradis et se dirigeront ensuite vers la statue du David.

"Le plus beau feu du monde", le thème du spectacle pyrotechnique 2021

Le feu d'artifice sera tiré dès 22h15, si le mistral le permet, depuis 16 pontons sur le plan d'eau du Vieux-Port, et depuis le fort d’Entrecasteaux. 28 minutes de spectacle pyrotechnique en musique à admirer depuis le Vieux-Port et le jardin du Pharo. qui n'ouvrira ses portes qu'à partir de 18h avec des contrôles de sécurité à prévoir. En cas de conditions météo défavorables, le tir du feu d’artifice pourrait être reporté au lendemain, le 15 juillet 2021.

Face à la très forte circulation du variant Delta, la Préfecture des Bouches du Rhône rappelle que le port du masque est obligatoire lors des rassemblements durant les festivités liées à la fête nationale et en particulier lors des feux d’artifice. Les gestes barrières et les mesures de distanciation restent essentiels.

restrictions de circulation et services de bus, métro et tramway modifiés

En raison du défilé militaire, attention aux restrictions de stationnement depuis ce mardi 13 juillet 9h jusqu'au 14 juillet 12h30 dans les allées latérales du Prado, et sur une partie de la Corniche et des restrictions de circulation dans le secteur dès 5h30 ce mercredi. Le service du métro est lui renforcé dès 18h mais attention fermeture dès 20h des stations Colbert, Vieux-Port et Jules-Guesde. Service renforcé également pour le tramway jusqu’à 1h du matin, avec des lignes modifiées et les derniers départs de ligne 3 du tram se font à 20h05. Service modifié également pour les navettes maritimes, les départs et arrivées de la Pointe Rouge et de l’Estaque se faisant dès 11h30 depuis le MuCem, de même pour le Frioul. Le ferry boat lui est carrément à l’arrêt dès midi. Du côté des bus, arrêts supprimés, terminus déplacés. Toutes les infos sur RTM.fr .