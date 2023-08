Feux d'artifice d'Antibes : le millionnaire a renoncé

Après plusieurs jours de polémique Frédéric Truskolaski, riche homme d'affaires, a du renoncer à son projet de réaliser son propre spectacle pyrotechnique en même temps que celui de la ville.

ⓘ Publicité

Le particulier avait annoncé par des affiches, des flyers distribués qu’il allait faire exploser le plus gros feu d’artifice de la ville, sept fois plus puissant que son homologue municipal pour fêter les 90 ans de sa mère.

300 000 euros de budget

Un budget colossal était prévu pour cet anniversaire : 300 000 euros. Mais le particulier s’est heurté à une vive opposition des pouvoirs publics et de la commune et à des menaces d’intervention sur place et de sanctions.

La préfecture Maritime de Méditerranée et la préfecture des Alpes Maritimes avaient annoncé dès jeudi soir :

"Les forces de l'ordre sont mobilisées en mer et à terre dans le cadre du festival pyromélodique de la ville et procéderont à un contrôle et, si nécessaire, à une verbalisation"...

Face aux mesures mises en place, Frédéric Truskolaski a annulé son spectacle clandestin. Il encourait "un an d'emprisonnement et 150 00 euros d'amende."