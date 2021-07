Feux d'artifice dans le Berry : maintenu à Bourges, annulé à Châteauroux, on fait le point

Cette année, plusieurs feux d'artifice sont annulés dans le Berry que ce soit à cause de la météo ou bien des restrictions sanitaires toujours en vigueur. Alors que Châteauroux a décidé d'annuler l'événement, la ville de Bourges le maintient. On fait le point.

Comme chaque année au mois de juillet, place aux traditionnels feux d'artifice. Un moment festif pour célébrer la Fête nationale. Problème : cette année avec le Covid-19 qui plane, les restrictions sanitaires encore de mise et la mauvaise météo... De nombreuses communes du Berry annulent l'événement. Alors, où est-il possible d'en voir un cette année ? On fait le point.

Dans l'Indre

Parmi les villes qui maintiennent leur feu d'artifice, il y a Villedieu-sur-Indre. Les pétards seront tirés ce mardi soir depuis le terrain de pétanque à 23h. Le feu d'artifice sera suivi à partir de 23h30 d'un bal populaire.

En revanche, il y a beaucoup d'annulations dans le département : à Châteauroux, pas de feu d'artifice, ni de bal des pompiers. Impossible de respecter les jauges à Belle-Isle. La ville a donc préféré renoncer. Idem pour la commune du Blanc ou d'Issoudun. Les festivités sont trop compliqué à organiser cette année. Enfin, à Gargilesse, la météo trop capricieuse gagne la partie. Il faudra donc attendre le 15 août pour assister au feu d'artifice, au bal en plein air et à la marche aux lampions.

Dans le Cher

C'est maintenu pour Vierzon. Mercredi soir, le 14 juillet donc, à 22h45, les pétards seront lancés depuis le Pont Voltaire. D'autres communes font également le pari de maintenir leurs feux d'artifice. A Bourges, rendez-vous le 14 juillet à 23h au lac du Val d'Auron. A Mareuil-sur-Arnon, rendez-vous dès mardi soir, 23h, rue de l'Abreuvoir.

Une chance que n'auront pas les habitants de Saint-Amand-Montrond. La retraite aux flambeaux prévue mardi soir et le feu d'artifice prévu mercredi soir sont tous les deux annulés à cause de la pluie. En revanche, bonne nouvelle, le défilé - lui - est maintenu ce mardi place de la République.