Feux d'artifice interdits : "un tiers du chiffre d'affaire perdu" pour ce vendeur de Monéteau

Depuis le 9 juillet 2023, "la vente, le port, le transport et l'utilisation d'articles pyrotechniques et artifices de divertissement" sont interdits par décret de la Première Ministre Elisabeth Borne. Une décision pour éviter les débordements avec de tels engins, comme ceux produits au début du mois à la suite de la mort de Nahel . Si elle ne concerne pas les communes qui organisent des feux d'artifice et les professionnels habilités, cette interdiction (qui est valable jusqu'au 15 juillet inclus) va créer un manque à gagner pour les vendeurs.

"Un tiers du chiffre d'affaire perdu"

Au magasin "Faire la fête" à Monéteau, de grandes bâches recouvrent les rayons "feux d'artifices" et les appels de clients se multiplient. Mais Gilles Amiot, le gérant, n'a pas le choix, il ne peut plus rien vendre : "le manque à gagner sera de 9 à 10 000 euros à peu près, ce qui est assez conséquent pour mon magasin. Ca correspond à un tiers du chiffre d'affaire de juillet." Une somme qu'il ne rattrapera pas, puisque la principale période où les clients achètent des feux d'artifices, c'est maintenant : "on a deux grosses périodes dans l'année, le 14 juillet et le 31 décembre. Cette année j'avais fait rentrer beaucoup plus tôt, début juin, ce qui fait qu'en juin, j'ai vendu pas mal de gros feux d'artifices, je suis assez content pour ça", conclue-t-il.

Des clients déçus, mais compréhensifs

Côté clients, c'est la déception qui ressort. Dylan était venu acheter de quoi faire un feux d'artifice familial : "je vois que ce n'est pas possible. C'est un regret parce qu'on pourrait ne pas les vendre aux mineurs, mais aux majeurs oui." La première déception passée, Dylan admet cependant comprendre cette interdiction : "dans le quartier de la ZAC où j'habite, il y a eu beaucoup de dégâts, donc je comprends qu'il y ait un ras-le-bol, les gens auraient pu avoir peur, c'est compréhensible." Pas de feu d'artifice pour Pascal non plus, mais selon lui, ce décret était prévisible : "je trouve ça logique vu la façon dont ils sont utilisés en ce moment, ça me parait normal. On ne pouvait pas faire autrement, malgré le fait que tout le monde aime les feux d'artifices."