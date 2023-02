Feux d'artifice, patinoire, spectacles : quel plan d'économies de la mairie d'Issoudun face à l'inflation ?"

Pas de feux d'artifice cette année pour les Issoldunois ! Cela fait partie des nombreuses mesures d'économie annoncées par le maire, André Laignel.

Tout part d'un constat simple : tout augmente. "Nous ne bénéficions pas du tarif réglementé pour les prix de l'énergie. La hausse est de l'ordre de 300 à 400 %. Il y a aussi le prix du gaz, le prix de la cantine, en hausse de 15%, le prix du carburant pour les véhicules municipaux" liste le maire, désappointé. S'ajoutent à cela la hausse des tarifs des assurances, + 170%, la hausse des taux d'intérêts, et la hausse de la masse salariale face à l'augmentation du point d'indice pour les agents territoriaux. Or, les dotations, qui constituent quasiment l'essentiel du budget de la commune, ne sont pas indexées sur l'inflation et la hausse de la masse salariale n'a pas été compensée assure l'élu. Sans compter la hausse considérable des demandes d'aides adressées au Centre communal d'action sociales de la ville. + 20% ces derniers mois.

"Si rien n'est fait, le budget de la Ville sera en déficit de 1.2 millions d'euros, et de 1.8 millions d'euros pour la communauté de commune". Or, légalement, une mairie ne peut pas présenter un budget en déficit.

Rogner partout où c'est possible

Face à cette situation, le maire n'a que deux options : réduire les coûts partout où c'est possible et chercher de nouvelles sources de recettes. En ce qui concerne les recettes, André Laignel n'exclut pas, en dernier recours, d'augmenter la taxe foncière. Mais avant cela, il compte sur l'action d'autres leviers. A commencer par des coupes sur certains budgets.

C'est ainsi que la patinoire va devoir fermer avec un peu d'avance, dès le 6 mars, et jusqu'à l'automne. Fermée aussi la piscine, dès lundi 27 février. Elle ne rouvrira que pour l'été 2024, après une série de travaux. Le nombre de spectacles sera lui aussi revu à la baisse : une petite trentaine seulement seront maintenus la saison prochaine, contre une quarantaine cette année. Le nombre de représentations programmées dans le cadre des "mardis de l'été" sera diminuée d'un tiers. Et l'Hospice Saint Roch présentera moins d'expositions. Autre mesure, symbolique mais très économique, la suppression des deux feux d'artifice de l'année, celui de la fête de la Tour Blanche et celui du 14 Juillet.

La Ville annonce également réduire ses investissements de 40%.

André Laignel, maire d'Issoudun © Radio France - Gaelle Fontenit

"C'est à regret. Je suis très ému et je ne vous cache pas que les dernières nuits ont été très difficiles. J'ai du mal à dormir. Je n'ai pas été élu pour faire moins ou moins bien..." lâche André Laignel, visiblement atteint. "En six mandats de maire, presque 45 ans à la tête de la mairie, je n'ai jamais fait face à une situation pareille. Mais j'emprunte à Paris sa devise. fluctuat nec mergitur. Nous tanguons mais ne coulons pas. Tout cela n'est que provisoire et je tiendrai mes promesses ! Pour qu'Issoudun ait un bel avenir!"

Le maire promet de ne pas toucher aux budgets concernant la solidarité, la vie associative, l'école et la restauration collective, le développement économique et le logement.

Vers des fusions de communes ?

André Laignel ne manque pas de qualificatifs quand il évoque la politique du gouvernement, qui "prive de nombreuses communes de subventions en établissant des critères cumulatifs qui excluent la plupart d'entre nous". Un constat que partage nombre de ses homologues, notamment de communes rurales. Ainsi, Roland Caillaud, maire de Pouligny-Saint-

Pierre et président des maires ruraux de l'Indre s'inquiètent grandement des budgets de plus en plus restreints des mairies "Certains élus ne prennent même pas les 200 euros de compensation auxquels ils ont le droit pour l'exercice de leur mandat, parce que ca déséquilibre les budgets... Pour toutes les communes qui n'ont pas de fonds propres, c'est vraiment difficiles... Comment va t-on faire ? N'avoir plus qu'une secrétaire à mi temps et un cantonnier quelques jours par semaine ?"

Comme André Laignel, il craint qu'à terme, ces difficultés financières soient telles que des communes, notamment parmi les plus rurales, en viennent à disparaitre, poussées à la fusion.