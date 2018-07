Évron, France

Le ciel mayennais va s'illuminer de toutes les couleurs ce samedi soir 14 juillet. La société Plein Ciel, installée à Evron, est aux commandes de nombreux feux d'artifices qui seront tirés dans le département. Il y en aura 9 au total à l'occasion du rendez-vous populaire et festif "La Mayenne à table".

Aurélien Besnard est l'un des dirigeants de Plein Ciel : "ce sont deux journées cruciales pour nous. C'est en gros deux tiers de notre chiffre d'affaire annuel en un seul week-end. On joue notre société en quelque sorte le week-end du 14 juillet. On travaille dans 5 départements différents et on tire 140 feux d'artifices".

La soirée s'annonce donc magique. Un grand moment de plus chez nous. Car, entre le passage du Tour, le pique-nique géant sur le chemin de halage, et la retransmission de la finale France-Croatie sur grand écran dans de nombreuses communes, les Mayennais ont de quoi passer, ce samedi 14 juillet et demain dimanche 15 juillet, de bons moments de convivialité.