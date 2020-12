Feux d'artifice, produits inflammables, alcool... Tout ce qui est interdit pour le Nouvel An

Le préfet de l'Hérault a pris ce jeudi plusieurs arrêtés pour le Nouvel An, interdisant la vente et le transport de produits inflammables, l’utilisation de feux d'artifice et de pétards, et la consommation d'alcool sur la voie publique.