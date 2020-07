Feux de forêt : 20 pompiers de la Manche en renfort dans les Bouches-du-Rhône

Vingt pompiers manchois et six véhicules sont partis ce vendredi pour renforcer leurs collègues du sud de la France, où le risque de feux de forêt est important en cette période de l'année. Ils doivent arriver ce dimanche. La durée de leur engagement est prévue pour une semaine.

Vingt pompiers manchois et six véhicules sont attendus dans les Bouches-du-Rhône ce dimanche

Le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Manche a constitué un groupe d'intervention feux de forêt. Il est constitué de vingt pompiers et de six véhicules (un véhicule de liaison tout terrain, quatre camions citerne et un véhicule tout usage). Partie de la Manche ce vendredi, la colonne est attendue ce dimanche dans les Bouches-du-Rhône. Un territoire où de nombreux massifs forestiers sont placés en vigilance rouge, en cette période de forte chaleur.

Les soldats du feu manchois vont rejoindre d'autres unités ce vendredi soir près de Nantes. La durée de leur engagement est prévue pour une semaine.