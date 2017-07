Feux de forêt : 25 sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique en renfort dans le sud

25 sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique ont quitté le département ce mardi après-midi et pris la direction des Bouches-du-Rhône. Ils vont épauler leurs collègues dans la lutte contre les feux de forêt.

Dans le sud-est de la France, depuis plusieurs jours, les pompiers luttent sans relâche contre les incendies. Plusieurs dizaines de leurs collègues d'autres départements ont été appelés en renfort. 25 sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique sont partis cet après-midi, en direction d'Aix-en-Provence. Rien n'est improvisé explique le colonel Michel Tellanger, directeur adjoint du SDIS 44 : "Chaque année, au début de la période estivale, nous avons un dispositif pour pouvoir réagir et répondre à toute demande. Nous faisons appel à des pompiers professionnels et volontaires. ils sont tous candidats et disponibles pour partir rapidement"

Derniers préparatifs au SDIS44 avant le départ © Radio France - Martial Cure

C'est la première fois cette année que les pompiers de Loire-Atlantique sont mobilisés. Les 25 hommes retenus pour cette opération viennent de différents centres de secours du département : Carquefou, Blain, Saint-Brévin, Saint-Nazaire, ou Ancenis. Avec leurs collègues du Cher, de l'Indre et de l''Indre-et-Loire, ils constituent la "colonne ouest" sollicitée pour prêter main-forte aux combattants du feu du sud-est de la France.

La mission de renfort doit durer huit jours. D'autres sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique sont prêts à prendre la relève.