Feux de forêt : on a suivi une tournée de surveillance des pompiers dans le massif de Lorris

Depuis quelques années, avec les épisodes de canicule à répétition et les états de sécheresse, le SDIS 45 a revu son organisation en matière de prévention et de gestion des feux de forêts. Quand le risque est élévé, et c'est le cas en ce début de semaine, des moyens et des hommes sont postés près de lieux sensibles comme la Forêt d'Orléans. Les pompiers organisent aussi des " tournées de surveillance" sur le terrain.

La zone grisée correspond à la zone à surveiller en priorité © Radio France - Patricia Pourrez

Ce jour là, le rendez-vous est fixé à la caserne de Lorris. Le capitaine Richard Hourdequin nous emmène dans sa voiture en tournée d'inspection dans le massif de Lorris et précisément sur un secteur de 6 hectares autour du Carrefour de la Résistance. " Tout au long de notre circuit, on va reconnaître la végétation, voir si elle est très sèche, on ira aussi sur les points d'eau pour vérifier leurs niveaux et si tous sont accessibles". Les routes sont désertes et c'est normal puisque l'Office National des Forêts a interdit toute circulation moteur jusqu'à nouvel ordre.

C'est une zone à risque avec les pins et les sapins

La carte des parcelles en main, on pénètre doucement dans le massif et la première impression, c'est que tout est encore assez vert malgré la sécheresse. Le capitaine fait alors une pause pour nous montrer de plus près l'état de la végétation. " Quand vous touchez la bruyère, elle s'effrite, elle est toute sèche et dessous, c'est encore pire". Dans ce massif de Lorris, il y a un mélange entre des chênes, des bouleaux et surtout des pins et des sapins qui eux peuvent brûler très vite et très fort. " Si on compare à ce qui se passe en Gironde, nous ne sommes pas du tout sur le même terrain " explique le capitaine Hourdequin, " on a une forêt entretenue et quadrillée par des chemins en pierre donc une intervention, à priori, plus rapide et plus facile pour nous".

La feuille d'observation à remplir après la tournée d'inspection © Radio France - Patricia Pourrez

Récemment, on est tombé sur des campeurs qui avaient fait un feu de camp

Au lieu dit du Carrefour de la Résistance, le capitaine va vérifier un point d'eau, un peu à l'abri des regards. " C'est un forage de l'ONF, on pourra venir remplir des bâches dans lesquelles nos camions citernes se serviront". Dans cette zone à risque, car plantée de beaucoup de résineux, les pompiers disposent également de plusieurs points de réserve naturelle. " Régulièrement, on fait des exercices sur ces points d'eau avec nos camions citernes" explique le capitaine. Récemment, lors d'un exercice de nuit, les pompiers sont d'ailleurs tombés sur un groupe de campeurs installés près d'un point d'eau. " Ils avaient fait un feu de camp, le soir tranquillement, face à l'étendue d'eau. On leur a donc gentillement rappeler la prévention : on ne fait pas de feux en forêt quelque soit le temps."

Vérification d'un point d'eau près du Carrefour de la Résistance © Radio France - Patricia Pourrez

Après une heure d'inspection, pas de danger particulier à signaler. Le capitaine Hourdequin va renvoyer au SDIS 45 une feuille détaillée de son observation sur le terrain. Ces deux derniers jours, le niveau d'alerte établi pour le massif de Lorris était à 3 sur une échelle de 4.