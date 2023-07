Feux de forêt : comment la France s'est préparée à faire face au risque ?

La France a subi des feux de forêt de grandes ampleurs l'été dernier. Au total, 72.000 hectares de végétation ont brûlé un peu partout dans le pays, dont près de la moitié en Gironde. Ces incendies impressionnants risquent de se multiplier en raison du réchauffement climatique et la hausse des sécheresses graves. Début juillet, et pour le troisième mois consécutif, environ deux tiers des nappes phréatiques françaises restaient sous les normales saisonnières. Formations, moyens aériens, moyens au sol : comment la France s'est-elle préparée pour éviter de que de nouvelles forêts partent en fumée ? Qu'est-ce qui a changé depuis l'an dernier ? France Bleu fait le point.

Des pompiers davantage formés aux feux de forêt

Conscients qu'ils pourraient être amenés à intervenir davantage sur des incendies, partout dans le pays, de plus en plus de pompiers se forment aux interventions sur des feux de forêt, difficiles et techniques. Dans l'Indre par exemple, le SDIS "monte en puissance" sur le sujet comme l'explique le commandant Richard Valsecchi à France Bleu Berry . Les pompiers s'entrainent notamment sur des terrains difficiles d'accès. Un quart des effectifs a déjà été formé, et l'objectif du département est de former 75% des pompiers dans 12 casernes. Des répétitions générales plus vraies que nature sont également organisées pour que les soldats du feu soient prêts le moment venu comme en Côte-d'Or , dans la Manche , ou la Marne où les sapeurs-pompiers peuvent partir en renfort pour apporter de l'aide à des départements touchés par des feux de forêt.

En Savoie, des officiers sapeurs-pompiers s'exercent à l'aide d'un simulateur en réalité virtuelle. Il suffit d'enfiler des lunettes pour se retrouver virtuellement sur un terrain d'intervention de 250 m². Selon France Bleu Pays de Savoie , ce lieu existe depuis trois ans, mais attire de plus en plus de pompiers, qui viennent de la France entière pour se former.

Depuis les gros incendies de l'été 2022, notamment en Gironde, le président de la Fédération Nationale des sapeurs-pompiers note "des changements notables" dans la formation des sapeurs-pompiers. Également directeur de l'École nationale des Officiers des sapeurs-pompiers, Grégory Allione explique par exemple que "la partie 'feux d'espaces naturels' est dorénavant intégrée dans le tronc commun de l'ensemble des officiers parce qu'aujourd'hui tous les territoires de notre pays sont concernés par ces feux d'espaces naturels". Mais selon lui, il faut dispenser cette formation "aux sapeurs-pompiers dans l'ensemble du territoire" et pas uniquement aux cadres.

Neuf bombardiers d'eau supplémentaires dont plus de la moitié en Gironde

En plus de la formation pour combattre les feux, de nouveaux moyens aériens sont déployés au niveau national, et réservés en partie au Sud-Ouest. En avril dernier, Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de neuf avions et hélicoptères bombardiers d'eau supplémentaires pour l'été 2023. Ainsi, en France, le nombre d'appareils de la flotte aérienne de lutte contre les incendies est passé de 38 à 47 engins. Plus de la moitié de ces nouveaux appareils sont désormais positionnés à Bordeaux, en Gironde, où 30.000 hectares ont brûlé dans le sud du département, sur le bassin d'Arcachon et dans le Médoc l'an dernier.

Le département de la Gironde, mais aussi son voisin des Landes, réclamaient davantage de moyens aériens dans la région et une meilleure répartition de ces appareils sur le territoire pour intervenir plus rapidement. En effet, avant les impressionnants feux de l'été 2022, tous les avions stationnaient à Nîmes dans le Gard, les appareils ont donc parfois mis une heure à arriver. "C'est presque un moment émouvant que de voir ces avions ici en Gironde, après tout ce que nous avons vécu l'an passé, a réagi le président du département lorsque les engins sont arrivés sur son territoire, il y a eu un retour d’expérience qui a été utile, nous avons désormais des perspectives de déploiements qui sont plus conséquentes" a insisté Jean-Luc Gleyze au micro de France Bleu Gironde . "On va gagner du temps sur l'attaque des feux. C'est prépondérant", s'est réjoui Jérôme Mesure, lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers. Deux Canadair pourront aussi désormais être positionnés en Gironde 48 heures avant un risque signalé par la nouvelle "météo des forêts" . Une deuxième base aérienne de sécurité civile, similaire à celle de Nîmes, sera créée dans les prochaines années, et installée dans le Sud-Ouest.

Une partie des moyens aériens doivent aussi être stationnés dans la zone de défense Est (Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté), région particulièrement à risque. Mi-juin, 30 hectares ont déjà brûlé dans les Vosges .

Plus de capacités au sol

Mi-avril, le gouvernement a aussi annoncé une enveloppe nationale de 180 millions pour permettre aux SDIS de se doter de nouveaux engins au sol. Sur ces 180 millions, 36 millions d'euros sont réservés une nouvelle fois au Sud-Ouest, particulièrement à risque. Quatre engins de grande capacité (13.000 litres) s'installeront en Gironde.

Les capacités en eau sont renforcées avec la création de nouveaux pélicandromes, lieux de ravitaillement en eau ou en retardant, poudre qui permet de ralentir la propagation du feu et ainsi aider les moyens au sol. Un nouveau site est installé à Pau (Pyrénées-Atlantiques) depuis le 8 juillet et un autre le sera à Mont-de-Marsan (Landes ) à partir du 1er août, ce qui portera à 25 le nombre de pélicandromes en France.

Il y a également davantage de moyens humains mobilisables. Le nombre de colonnes de renfort sera porté à 51 (contre 44 au plus fort de la saison 2022), cela représente près de 500 sapeurs-pompiers supplémentaires en cas de feux de forêt partout dans le pays. Un détachement d'intervention retardant (DIR), constitué de 50 personnes et 20 véhicules venant de l'unité d'instruction et d'intervention de la Sécurité civile basée à Nogent-Le-Rotrou (Eure-et-Loir), sera positionné en Gironde.

Des moyens suffisants en cas de nouveaux gros feux de forêts ?

La Fédération Nationale des sapeurs-pompiers craint cependant que ces moyens supplémentaires "ne suffisent pas". "Aujourd'hui, nous avons des avions supplémentaires, des hélicoptères supplémentaires et des moyens supplémentaires, mais ça ne suffira jamais parce qu'on n'aura jamais la capacité de mettre un camion devant chaque maison menacée par le feu", déplore son président Grégory Allione, qui plaide pour une augmentation du nombre de "sapeurs-pompiers pour prévenir et lutter" contre les feux d'espaces naturels. Il considère que "les campagnes de recrutement fonctionnent", mais estime qu'il existe "une difficulté dans la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires". Un problème soulevé par les pompiers du territoire de Belfort où les bras manquent et pas seulement pour les incendies de forêt : "Les besoins sont également pour faire face au risque courant" indique le commandant Erard, responsable de formation, à France Bleu Belfort Montbéliard .

Les efforts faits en un an sont insuffisants, juge aussi Sébastien Lahaye. Selon cet ancien pompier, coordinateur de projets européens autour de la gestion des feux, le plan du gouvernement pour protéger notamment le Sud-Ouest omet un facteur important, qui est "la sécheresse actuelle". "Compte tenu de la situation actuelle, on n'est pas à l'abri de feux très importants cet été encore, et ce quel que soit le nombre d'avions déployés", prévient-il. Les départs de feu peuvent survenir "non pas seulement dans le Sud-Ouest, mais aussi dans le Sud-Est et parfois même ailleurs sur le territoire français", souligne-t-il. "Ce n'est pas parce qu'on a ajouté quelques avions de plus dans le Sud-Ouest que ça va permettre de régler le problème", regrette l'ancien pompier. Il insiste également sur le fait qu'il existe "un effet de seuil à partir duquel on n'a plus assez d'avions disponibles pour faire face aux 10, voire 50 feux qui démarrent simultanément".

Ainsi, au-delà des moyens disponibles au niveau national, les SDIS (service départemental d’incendie et de secours), financés par les départements, se dotent aussi de nouveaux appareils. C'est le cas du Finistère où un incendie a ravagé 2.200 hectares des Monts d'Arrée. Un hélicoptère bombardier d'eau est loué pour les mois de juillet et août, indique France Bleu Breizh Izel . En Dordogne, des camions peuvent aussi être stationnés dans les casernes proches des forêts, voire même "directement sur le terrain" pour se tenir prêts, expliquait à France Bleu Périgord , le patron des pompiers périgourdins. Pendant l'été 2022, la Sarthe a été exposée aux feux. Le département va donc mobiliser deux millions d'euros pour moderniser 60 véhicules, rapporte France Bleu Maine . Plusieurs départements achètent aussi des drones comme la Vendée , la Dordogne, les Vosges et les Alpes-Maritimes . Ces petits engins volants permettront de comprendre comment se comporte le feu s'il se déclare.