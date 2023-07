Feux de forêt : douze pompiers marnais actuellement en renfort dans le Var

Près de 500 sapeurs-pompiers, issus de tout le pays, ont été envoyés en renfort dans le Sud de la France, face au risque élevé de feux de forêt . A titre préventif, ce sont ainsi douze pompiers de la Marne, quatre véhicules et un médecin qui sont partis ce lundi de Sommesous, pour rejoindre la commune du Cannet-des-Maures, près de Saint-Tropez, dans le Var.

"Nos missions sont simples", explique le lieutenant Mickael Mouton, qui dirige cette colonne, nommée "Bravo". Le groupe est chargé de vérifier le matériel ou encore réaliser des manœuvres. "C'est super intéressant de travailler dans des conditions qui ne sont pas forcément habituelles", souligne-t-il.

Mickael Mouton rappelle que le rôle des sapeurs-pompiers marnais est un rôle d'appui, "au cas où ça commence à déborder fortement et que les moyens locaux ne sont plus suffisants." Mais depuis leur arrivée, en début de semaine, aucun feu n'a nécessité leur intervention. "On est un peu déçus mais on ne peut pas non plus souhaiter de mal aux gens, confie le lieutenant*. Mais c'est vrai que les personnels n'attendent que ça, on a envie d'en découdre !"*

"Ce ne sont pas des vacances !"

Luce Casters fait partie des douze Marnais qui se sont portés volontaires pour se rendre dans le Var. Pour cette infirmière, sapeur-pompier volontaire depuis trois ans, cette opération de renfort est une première. "J'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée, donc je suis très excitée de voir comment ça se passe !", se réjouit cette Rémoise.

"L'ambiance est plutôt bon enfant, raconte Luce Casters. Après, c'est sûr que par moments, on trouve un petit peu le temps long à attendre les interventions qui ne viennent pas." Cette sapeur-pompier volontaire raconte qu'avec ses collègues, ils font passer le temps en discutant et jouant aux cartes. Mais elle insiste, "ce ne sont pas des vacances !"

Avec cinq autre pompiers marnais, elle rentrera ce vendredi dans la Marne. Une relève est prévue en début d'après-midi. Un nouveau groupe de six personnes est attendu dans le Var vers 14 heures.