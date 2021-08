Feux de forêt en été : pourquoi ça ne brûle pas autant dans les Alpes que dans le Sud ?

Les images des incendies qui se propagent dans le sud de la France sont impressionnantes. Du jamais vu en Savoie et Haute-Savoie. Dans les deux départements, on compte entre cinq et dix feux de forêt par an, parfois sur quelques dizaines d'hectares mais jamais d'une ampleur similaire à ceux du Sud-Est.

Pourquoi ça ne brûle pas dans les Alpes ?

Première explication : le climat. Il est beaucoup plus frais et moins sec en Pays de Savoie. Même quand il fait très chaud, l'air est souvent humide, ce qui provoque d'ailleurs les orages de fin de journée en période de canicule.

Deuxième explication : la végétation, bien différente de celle du Sud de la France. Sur les hauts sommets, les arbres sont moins présents, et les grandes parois de roches limitent la propagation des flammes. De plus, la végétation de montagne est beaucoup moins sensible aux incendies, selon Rémi Savazzi, adjoint à la défense des forêts contre les incendies à l'ONF (Office national des forêts).

Autour de la Méditerranée, la végétation sèche beaucoup, et se met en repos pendant l'été, la sève ne circule plus dans les arbres, donc ils sont moins humides, et plus propices à prendre feu. Ce n'est pas le cas dans les Alpes.

Enfin, évidemment, dans les Alpes, il n'y a ni le mistral et la tramontane, ces vents forts que l'on retrouve dans les grandes vallées de la Méditerranée et qui dessèchent la végétation.