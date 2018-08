Dordogne, France

Avec plus 400.000 hectares de forêts le département de la Dordogne se place au troisième rang des départements les plus boisés de France.

Les pompiers ont des moyens pour lutter

En Dordogne presque tous les pompiers ont suivi la formation feux de forêts. Il y a au total 1300 spécialistes.

La Dordogne possède 57 camions citernes feux de forêts © Radio France - Xavier Dalmont

Deux canadairs sont ces jours ci en attente à Bordeaux. Un avion CESNA, basé en Dordogne, survole lui les différents massifs. Objectif, détecter au plus vite des feux naissants.

Des drones en renfort

il y a huit pompiers télé pilotes en Dordogne © Radio France - xavier dalmont

La Dordogne dispose de drones qui peuvent survoler les incendies. Il y a huit télé pilotes en Dordogne. Le Service départemental d'incendie et de secours 24 espère doubler les effectifs d'ici un an car pour l'instant Bergerac et Sarlat en sont privés.

Vidéo : un camion citerne de "type" mouillant"

Le parc périgourdin est composé de : 57 camions citernes, 13 camions citernes ruraux, huit camions feux de forêts légers, 31 véhicules légers tout terrain, quatre véhicules porteurs d'eau lourds, deux camions citernes d'incendie hors route et enfin de trois véhicules poste de commandement.

Lutter contre les incendies concerne l'ensemble de la population. Il faut rappeler qu'il est nécessaire et obligatoire de débroussailler autour de son habitation.