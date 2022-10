Feux de forêts : le maire de Barbentane interpelle Emmanuel Macron après l'incendie de la Montagnette

De nouveaux Canadairs, des moyens financiers, un milliards d'arbres plantés d'ici 10 ans... Emmanuel Macron a détaillé sa nouvelle stratégie de lutte contre les feux de forêt ce vendredi à l'Élysée, devant 300 pompiers, maires, pilotes d'hélicoptères, bénévoles et acteurs de la société civile mobilisés contre les feux de cet été. Parmi eux, les maires de la Montagnette, où 1.500 hectares ont brûlé cet été.

Le maire de Barbentane, Jean-Christophe Daudet, y était et salue notamment la commande de Canadair, ces moyens aériens qui ont précisément manqué pour éteindre le feu de la Montagnette en juillet. "Cet été, on attendait les Canadairs comme Godot, se souvient-il. Et si vous avez un Canadair à proximité, le feu est étouffé rapidement mais à l'époque, il a fallu gérer la pénurie avec le Bordelais et l'Ardèche et les feux se sont propagés. Donc passer de 12 à 16 Canadair c'est bien, mais les pompiers réclamaient de doubler le nombre de Canadair donc il faut encore continuer dans ce sens".

"Si on n'apporte pas d'eau, la forêt va disparaître"

- Jean-Christophe Daudet

Mais Jean-Christophe Daudet a aussi profité de cette rencontre pour interpeller directement Emmanuel Macron sur la question de l'eau. "On a aussi besoin d'eau pour amener de la culture, de l'agriculture, des pare-feu et pour perpétuer la culture de l'olivier, notamment pour ceux qui ont des petits lopins de terre qu'ils veulent continuer à exploiter sur la colline, détaille Jean-Christophe Daudet. Mais si on n'apporte pas d'eau, la forêt va disparaître. Ce que je demande, c'est de s'appuyer sur le Rhône pour avoir des irrigations et des réserves d'eau pour les pompiers en cas de nouvel incendie".

Le maire de Barbentane a également remis une lettre en main propre au président pour demander la solidarité de l'État dans la restauration de la Montagnette et détailler son projet.