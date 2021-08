Feux de forêt : un groupe de 16 pompiers landais supplémentaires en renfort dans le Var

Seize pompiers des Landes viennent de nouveau prêter main forte à leurs collègues du Var, en proie à de forts incendies. La colonne de renfort part ce jeudi 19 août dans la matinée et fera route en minibus jusqu'à Draguignan. Ils prennent la relève de leurs seize autres collègues partis dimanche 15 août.

Plus de 1 200 pompiers sont déployés dans le département du Var pour essayer de maîtriser l'immense feu, qui a démarré lundi en fin de journée et dévoré plus de 7 000 hectares en 48 heures. Attisées par le mistral, les flammes ont fait des dégâts colossaux dans cette région touristique connue pour ses forêts et ses vignobles. Le feu, qui a démarré lundi en fin de journée, a parcouru plus de 7.000 hectares en 48 heures L'incendie progresse à une vitesse effrénée. Il s'agit d'ores et déjà du plus important feu de forêt qui frappe ce département depuis vingt ans.

Les seize pompiers landais déjà sur place ont "protégé des maisons en proie aux flammes, et pris une part active dans la lutte contre les incendies au niveau de la commune de Cogolin", indique le colonel Olivier Lhote, directeur départemental adjoint des pompiers des Landes.

Ainsi, les deux détachements de pompiers landais passent trois jours "sur le front", à lutter contre les flammes. "Ils sont 12 heures par jour minimum sur le pont, entrecoupées de période de repos", précise le directeur adjoint. Et avec les déplacements, ils sont mobilisés au total cinq jours. C'est un contingent de professionnels et de volontaires dont "certains sont partis sur leur temps de congés", poursuit le colonel.

"Un message fort d'entraide"

Pour les pompiers landais, venir en aide à leurs collègues du sud-est, ne s'était pas produit depuis longtemps. Pour cause, la saison des feux de forêt est également "importante ici dans le sud-ouest", observe le colonel Olivier Lhote. Mais les conditions climatiques actuelles dans les Landes, le risque incendie est "contenu" selon le colonel, ont permis de valider l'envoi d'un premier détachements et d'un second détachement de 16 pompiers.

"C'est un sentiment profond d'utilité, de fierté, ajoute-t-il. Venir en aide à nos collègues, c'est un message fort d'entraide entre les département et au niveau national. _Pour nous ça a vraiment du sens car demain, ce sera peut être nous qui feront appel au Var_".