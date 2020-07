Feux de forêt : vigilance orange pour la Gironde, les Landes et le Lot-et-Garonne

La Gironde, les Landes et le Lot-et-Garonne élèvent leur niveau de vigilance "feux de forêt", après l'incendie qui a détruit 295 hectares dans le secteur du Tuzan. Après concertation avec les Services Départementaux d'Incendie et de Secours, et face aux conditions caniculaires annoncées par Météo France pour la fin de semaine, les préfètes des Landes, de la Gironde et du Lot-et-Garonne passent la vigilance au niveau orange, soit le niveau 3 sur une échelle de 5. Durée minimale de cette vigilance : cinq jours, de ce mercredi 29 juillet à minuit au dimanche 2 août.

Les températures prévues pour cette fin de semaine devraient dépasser les 40 degrés. Jeudi sera la journée la plus chaude. Des conditions météorologiques qui "requièrent la plus grande vigilance afin d'empêcher de nouveaux départs de feu" précise la préfecture de la Gironde dans un communiqué. "Le département de la Gironde est cette année encore particulièrement exposé au risque de feux de forêt."

Plusieurs mesures de restrictions

Des mesures de restriction vont donc s'appliquer dans "les espaces exposés des communes à dominante forestière" dans les trois départements, selon le règlement interdépartemental du 20 avril 2016, à retrouver ici.

• la circulation et le stationnement des véhicules à moteur seront interdits entre 14h et 22h sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d’exploitation et pistes cyclables sauf pour les personnes listées à l’article 33 du règlement ;

• les activités d’exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de service, de carbonisation et de sciage seront suspendues entre 14h et 22h (article 39 du règlement) ;

• les activités ludiques et sportives seront interdites entre 14h et 22h à l’exception de celles exercées en base de loisirs et en périmètres de plans plages (article 42 du règlement).

Les préfectures rappellent également qu'il est interdit d'utiliser du feu, quelle que soit l'activité, ou bien de fumer, à l'intérieur des bois, forêts et landes. Une interdiction valable aussi à proximité des lieux boisés, sur une distance de 200 mètres.