Feux de forêts : camions citernes, drones et bâches à eau supplémentaires sont attendus dans les Vosges

De quel matériel les sapeurs-pompiers des Vosges disposent-ils aujourd'hui et disposeront-ils dans les mois qui viennent pour lutter contre les feux de forêts ? Eux qui ont été grandement mobilisés au mois d'août, l'année dernière, pour venir à bout des incendies qui ont ravagé des dizaines d'hectares de végétation et de forêts à Mortagne et Le Ménil .

Une présentation a été faite ce jeudi soir au Centre d'incendies et de secours de Remiremont. Le SDIS 88, Service départemental d'incendies et de secours des Vosges, possède déjà 12 camions citerne forestiers d'une capacité de 4 000 litres et deux autres d'une capacité de 2 000 litres. Il en attend quatre supplémentaires de 4 000 litres. Valeur à l'unité : 295 000 euros HT financés par le Département, les communes et l'Etat. Mais ces nouveaux engins ne seront pas opérationnels cet été : les délais de livraison sont compris entre 18 et 24 mois.

Dans un délai plus court (d'ici cet été ?), les pompiers des Vosges bénéficieront de trois drones supplémentaires - en renfort des quatre déjà existants - et de 14 bâches à eau - en plus des 6 actuelles. "Les drones ont une plus-value en terme de prévention", explique le Colonel Larry Ouvrard, directeur du SDIS 88, "c'est-à-dire la surveillance de massifs qui seraient sensibles au risque d'incendie. Et ils ont une plus-value en matière d'intervention pour anticiper l'évolution du feu et pour n'utiliser l'eau dans l'extinction définitive de l'incendie que sur les lieux qui le nécessitent."

Un camion citerne d'une capacité de 11 000 litres pour le ravitaillement et une bâche à eau © Radio France - Isabelle Baudriller

Quant aux bâches à eau, d'une capacité de 5 000 à 30 000 litres d'eau, elles permettent un ravitaillement des camions citernes au plus près des foyers d'incendie et donc de réduire les délais de transit.

Capacités de formation multipliées par cinq

Ces renforts en matériel doivent s'accompagner en parallèle d'un renfort de pompiers formés à la lutte contre les feux de forêts, insiste le président du SDIS des Vosges. "Si à un moment donné, on achète dix camions mais qu'il n'y a personne à mettre dedans, ça n'a pas de sens", souligne Dominique Peduzzi. "Si on forme trop de personne mais qu'on n'a pas de matériel, ça n'a pas de sens non plus. Il faut faire monter tout ça en puissance de manière proportionnelle et intelligente."

Les capacités de formation ont été multipliées par cinq cette année dans le département. Près de 400 pompiers vosgiens disposent aujourd'hui de la qualification feux de forêt. Le SDIS 88 compte 3 000 sapeurs-pompiers volontaires, 160 professionnels et 85 personnels techniques et administratifs