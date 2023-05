Feux de forêts : les sapeurs pompiers de la Marne se forment pour partir en renforts

"S'entraîner le plus possible, réviser les bases, et être préparés pour renforcer nos collègues" : voilà comment le lieutenant Loïc Neuville résume l'idée principale de la journée de "recyclage" feux de forêts, organisée pour former les sapeurs pompiers de la Marne qui font partie de la réserve. 160 sapeurs pompiers marnais, professionnels et volontaires, font partie de cette réserve destinée à renforcer les départements du sud de la France. Du sud... plus tout à fait.

10 jours de "recyclage" pour les pompiers déjà formés

"La particularité de l'année dernière c'est qu'on a eu des gros feux dans la zone de défense Est, dans les Vosges et dans le Jura, donc il fallait envoyer des renforts et dans le sud ouest et chez nos voisins de la zone", précise le capitaine Adrien Lebègue, de la caserne de Reims Witry, lui même parti en Gironde en juillet 2022. Direction un petit massif forestier à Trigny pour la formation. 4 camions citernes feux de forêts et 4 équipages composés de sapeurs pompiers venus de tout le département revoient les gammes.

Les sapeurs pompiers s'entraînent avec l'ensemble du matériel. © Radio France - Sophie Constanzer

Manoeuvres de protection, lignes d'appui statiques, dynamiques... "C'est indispensable de tout revoir avant le début de la saison, les camions citernes feux de forêts ne sortent quasiment pas l'hiver, on a pas de feux de végétaux, de champs l'hiver, donc c'est des manoeuvres spécifiques qu'on ne voit pas parfois pendant 6 à 8 mois et donc on fait 10 jours de recyclage complets", souligne le commandant Guillaume Boisseau du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Marne.

Chaque caserne de la Marne a un camion citerne feux de forêts. © Radio France - Sophie Constanzer

Le souvenir très marquant des incendies en Gironde

Habitués à partir depuis des années dans le sud-est de la France, ils sont plusieurs dizaines de sapeurs pompiers marnais à être partis l'an dernier dans le sud-ouest pour aider leurs collègues à combattre les deux gigantesques feux qui ont détruit près de 21.000 hectares en Gironde. Un souvenir marquant et peut être une piqûre de rappel sur l'importance de se former.