Feux de forêts : le SDIS de la Somme "répondra présent" pour épauler les autres départements cet été

"On répondra présent", assure fermement le Colonel Stéphane Contal, le directeur du SDIS 80. La sécheresse inquiète, à l'approche de l'été, après une année marquée par plusieurs incendies monstres en France. L'été dernier a été secoué par d'importants incendies en Gironde, mais aussi en Bretagne et dans le Maine et Loire : au total 66 000 hectares ont brulé en France.

Les pompiers picards étaient intervenus en soutien, à plusieurs reprises, pour épauler leurs collègues touchés par les méga-feux. "On a d'ores et déjà commencé le recensement des personnels pour une période de trois mois, du 15 juin jusqu'au 15 septembre", indique le patron des pompiers de la Somme, à France Bleu Picardie. "Cela veut dire que pendant toute cette période-là, on sera en capacité d'envoyer une vingtaine de sapeurs-pompiers sur n'importe quel endroit du territoire". Deux options, soit pour intervenir directement sur les feux, soit pour venir renforcer sur les interventions courantes. "Tout le monde y gagne, c'est-à-dire qu'on arrive à renforcer, mais en plus, c'est une vraie plus value ensuite technique au sein de nos départements", poursuit Stéphane Contal.

Plus de matériel et plus de formations

Si les incendies ont durement touchés certaines région l'été dernier, la Picardie n'a pas été épargnée pour autant, avec de nombreux feux d'espaces naturels. La sécheresse, qui commence déjà à se faire ressentir, "est une source d'attention extrêmement forte pour nos autorités, pour tous les sapeurs pompiers". A l'été 2022, "on a eu des situations, dans un département comme le nôtre, totalement inhabituelles, avec des superficies de chaumes, de blé sur pied, de récoltes sur pied beaucoup plus importantes que ce que l'on pouvait connaître auparavant', continue Stéphane Contal.

Ce dérèglement climatique a pour impact de nous obliger à changer déjà les moyens que l'on doit mettre en œuvre. Des moyens en termes de matériel, mais aussi de formation puisque ce sont des techniques particulières d'intervention, pour que l'été qui arrive, sur la partie feu d'espaces naturels, nos pompiers soient formés et soient préparés à ce qui peut arriver", conclut le directeur du SDIS de la Somme.