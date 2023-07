Feux de forêts : les Bouches-du-Rhône en vigilance rouge ce mardi

Les Bouches-du-Rhône sont placées ce mardi en vigilance rouge aux feux de forêts , annonce Météo France. C'est le plus haut niveau d'alerte et c'est la première fois qu'une alerte rouge est déclenchée pour risque d'incendie. En vigilance rouge, "les conditions météorologiques rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé, comparativement aux normales estivales", précise Météo France.

Le Var et le Vaucluse sont de leur côté placés en alerte orange.