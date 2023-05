Feux de forêts : nouveaux véhicules et nouvelles pratiques face à des risques accrus dans le Tarn

Les pompiers sont prêts pour l’été. C’est le message des SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) partout en France et dans notre région. Parmi les nouveautés après l’été 2022 catastrophique : la publication d’une nouvelle carte vigilance à partir de ce 1er juin. Avant d’aller vous promener en forêt, vous pourrez notamment vérifier le risque en forêt via une carte départementale. La "Météo des forêts" est une carte qui sera publiée chaque jour par Météo France, dès le mois de juin prochain et jusqu'à octobre. À l'instar de la carte de vigilance pour les inondations ou celle pour les canicules, il y aura quatre niveaux de vigilance avec un code couleur : vert, jaune, orange, rouge. Cet outil est surtout destiné au grand public et est établie grâce à de nombreux critères qui sont pris en compte : pluie, humidité, températures, force des vents. Pour cette saison estivale 2023, il est conseillé au public de ne pas se rendre dans les massifs forestiers pour minimiser les risques.

Nouveaux camions citernes

Pour le Tarn, dans le cadre des "pactes capacitaires" l’État va cofinancer à hauteur 1,6 millions d’euros l’acquisition par les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) d’une dizaine de camions citernes et de véhicules de liaison hors routes. Le département a lui débloqué une enveloppe de cinq millions pour investir dans du nouveau matériel. Des investissements nécessaires parce que l’an passé, la saison a été très compliqué raconte Lieutenant-colonel Philippe Cnocquard référent feu de forêts.

Le SDIS du Tarn va aussi mettre en place à partir de juin une cellule interservices de veille hebdomadaire avec la Direction départementale des territoires (DDT) et l'Office national des forêts (ONF), les forces de l'ordre et la chambre de l'agriculture. Des formations seront notamment dispensés aux agriculteurs pour qu’ils intègrent des gestes de préventions pour prévenir les incendies. L’ONF, fera de son côté, des patrouilles en forêt de Grésigne.

