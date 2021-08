Un dispositif exceptionnel pour faire face au risque d'incendies dans l'Hérault

Le risque d'incendie est très sévère ce samedi en raison des fortes chaleur, du vent fort et de la sécheresse. Les pompiers renforcent leur dispositif avec 300 hommes en alerte et une soixantaine de véhicules déployés dans les zones à risque. Neuf groupes d'intervention feux de forêt, deux groupes de protection habitations, un groupe alimentation en eau et un groupe d'intervention lourd, ainsi que trois bombardiers d'eau basés à l'aéroport de Béziers-Vias et un hélicoptère équipé d'une caméra qui permet de faire du repérage et des images.

La fin août est toujours très critique pour nous - Gilles Viriglio, du SDIS de l'Hérault

Dispositif très important

De gros moyens pour faire face à un risque élevé explique le lieutenant colonel Gilles Viriglio, "on ne mobilise pas ce dispositif tous les étés mais là, on arrive sur une fin d'été avec une végétation qui est sèche, avec D et des effectifs qui sont parfois un peu fatigués en fin de saison. Les journées de fin août sont toujours un peu critique pour nous, on se rappelle douloureusement 2010 où on a eu trois journées terribles avec 3000 hectares brûlés".

Tout est centralisé au CODIS, au Centre Opérationnel Départemental d'Intervention et de Secours, à Vailhauquès. Une salle avec une trentaine de sapeurs pompiers pour répondre aux appels et envoyer la soixantaine de véhicules déployés sur le terrain le plus vite possible et le plus précisément possible grâce à treize caméras qui quadrillent le département. Ces caméras sont positionnées sur tout le département, sur le Pis Saint Loup ou au phare de Palavas-les-Flots et couvrent environ 80 % du territoire. "Ce sont des caméras de lever de doute, précise le lieutenant Gérald Daguna, qui nous permettent de voir l'importance du feu et la couleur de la fumée qui donne des précisions. Si la fumée est noire et grise, on sait que ce sont des arbres importants et les résineux et que le feu peut vote prendre de l'importance. On ajuste alors les moyens sur l'intervention".

Une collaboration des sapeurs pompiers avec les agents de l'ONF et les forestiers sapeurs

Les sapeurs pompiers sont appuyés par 105 forestiers sapeurs et une vingtaine d'agents de l'ONF, l'Office Nationale des Forêts qui connaissent très bien le terrain pour y travailler toute l'année.

Traiter le feu pour qu'il reste un feu naissant - Guilhem Tricou, forestier sapeur

Bien souvent, ils arrivent les premiers voire même alertent les pompiers comme le dit Guilhem Tricou, forestier sapeur, "nous avons des véhicules légers et rapides qui interviennent très rapidement et on sait par où passer. Avec nos 600 litres d'eau, on essaie au maximum de traiter le feu pour qu'il reste un feu naissant. Et s'il devient trop important, on demande les camions des pompiers en renfort qui sont plus long à arriver que nous mais qui ont des moyens hydrauliques beaucoup plus conséquents". Et si les moyens terrestres ne suffisent pas, les moyens aériens sont envoyés, les trois bombardiers d'eau et un hélicoptère. Les forestiers sapeurs interviennent sur 95 % des feux dans le département.

Être présent pour décourager les vélléités - Jean Louis Calvet, de l'ONF

Les agents de l'ONF aussi sont mobilisés, selon Jean-Louis Calvet, notamment "dans les secteurs les plus sensibles eu égard au nombre de départs de feux ou d'incendies constatés ces derniers jours, comme sur le plateau d'Aumelas, Saint Jean de la Blaquière, Saint-Jean-de-Fos et Gignac". Ils interviennent en cas de feu mais ils ont également un vrai rôle de dissuasion, "nos véhicules étant jaune, ils sont très visibles et l'idée est de décourager certaines velléités".

Les pompiers appellent d'ailleurs au civisme de tous, pas de mégot jeté parterre, pas de barbecue dans la nature ni de travaux avec des outils et engins qui peuvent provoquer des étincelles.

Lieutenant-colonel Gilles Viriglio Copier

reportage au CODIS à Vailhauquès Copier