Feux tricolores, éclairage, stationnement... Le territoire de Châlons-en-Champagne va passer en mode connecté

Le territoire de Châlons-en-Champagne (Marne) se lance dans la ville connectée. D'importants projets de rénovation et de modernisation des services publics vont être lancés, a-t-il été annoncé ce vendredi 23 juin. Cela concerne quatre collectivités : la Ville de Châlons, Châlons Agglo, Fagnières et Saint-Martin-sur-le-Pré. De l'éclairage public aux mobilités en passant par le bâtiment et la sécurité, toutes vont passer en mode connecté.

"On va pouvoir piloter les mobilités", explique Benoist Apparu, maire de Châlons-en-Champagne. Cela passe par exemple par un pilotage en temps réel des feux tricolores "pour ralentir tel ou tel flux de circulation", poursuit l'élu. "On va pouvoir savoir en temps réel dans combien de temps son bus arrive, avoir des informations sur la disponibilité des places de parking..."

79 % d'économies d'énergie

Sur les quatre collectivités, 7.290 luminaires vont être rénovés pour un parc 100 % LED, ce qui va représenter 79 % d'économies d'énergie en moyenne. 2.000 d'entre eux seront pilotés à distance pour une gestion de l'éclairage public "à la minute près", se félicite Benoist Apparu.

Derrière ce projet dont le marché sur douze ans a été décroché par Bouygues Énergies et Services, ce sont 35,5 millions d'euros d'investissement, avec une ambition affichée : améliorer le cadre de vie et faire des économies d'énergie. "C'est des investissements qu'on aurait fait quand même, explique Benoist Apparu. Mais sur quinze ans alors que là, on va les faire sur cinq ans. Donc on accélère énormément les choses et ça va nous générer, pour la seule ville de Châlons, 17 millions d'euros d'économies uniquement sur le plan énergétique".

Des économies qui sont aussi pensées pour préserver l'environnement, assure le maire de Châlons : "Quand vous arrivez à mieux piloter tout ça, vous économisez de l'argent, c'est indispensable, mais on lutte aussi contre le changement climatique."