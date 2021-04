À Amiens, des appartements sont mobilisés pour accueillir des malades de la Covid-19

Dans le quartier Saint Pierre à Amiens, une quarantaine a été mise en place pour 19 personnes. Il s'agit d'une directive du ministère de la Santé qui autorise les bailleurs sociaux à louer leurs appartements vides à des personnes qui désirent simplement s'éloigner de leur famille pour éviter de les contaminer ou des personnes qui ne peuvent pas rester en centre d'hébergement.

Seulement, les résidents de ces immeubles où sont logés les malades estiment devoir être informés de cette cohabitation. Selon eux, ce ne serait pas le cas. James Vanhuse, à l'origine de la pétition, dénonce des infractions aux règles sanitaires.

Ils demandent donc qu'il y ait des contrôles : "On les a déjà vu sortir en ville. Alors on demande que le ménage soit fait plus d'une fois par semaine, notamment sur la rampe d'escalier là où il y a des enfants qui jouent. Nous aurions souhaité être avertis de leur venue pour être plus prudents. Ces personnes là vivent dans des appartements aux mêmes étages que des personnes non malades. Moi j'en ai trois sur mon palier. Et à côté, il y a une dame de 70 ans qui n'a pas encore été vaccinée. C'est surtout pour protéger les personnes âgées que l'on fait cette démarche".

Un dispositif mis en place par le ministère de la Santé

Selon la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités, ce dispositif existe en fait depuis le premier confinement, dans ces mêmes appartements. Sept sont actuellement occupés mais selon les habitants, il y en aurait davantage, dans différentes résidences de la rue Denis Cordonnier.

C'est un dispositif national qui existe dans l'ensemble des départements. Il y a un protocole sanitaire strict, ce n'est pas n'importe quoi"

Les personnes peuvent y être à trois maximum rapporte Denis Ramelet, le directeur départemental du travail, de l'emploi et des solidarités : "C'est ce que l'on appelle un centre d'hébergement spécialisé. C'est un dispositif national qui existe dans l'ensemble des départements. Il y a un protocole sanitaire strict, ce n'est pas n'importe quoi. La croix rouge est missionnée pour assurer le transport des malades, pour leur apporter les repas, ils désinfectent également les lieux. Tout est bien calé", affirme t-il.

L'adjoint au maire déléguée au secteur nord va prochainement s'entretenir avec James Vanhuse à l'origine de la pétition.