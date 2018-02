6000 personnes selon la préfecture, 22 à 25 000 selon les organisateurs, l'écart est important, mais ce que l'on retiendra c'est que plusieurs milliers de personnes ont participé à cette manifestation et que dans l'île une mobilisation de cette ampleur est assez rare. « Un véritable succès populaire » donc pour les organisateurs et pour les deux présidents, de l'exécutif et de l'assemblée de Corse. Les élus avaient tenu à se mettre en retrait, au milieu du cortège, laissant les premières places à la jeunesse.

Le cortège a défilé de la gare à la place du diamant © Radio France - Marion Galland

Pas de débordement

La manifestation s'est déroulée dans le calme, un service d’ordre comptant environ quatre-vingt personnes, et géré par le STC, avait été prévu. Pas de débordement donc même si les policiers en faction devant le commissariat ont été hués. Le dispositif policier de son côté était extrêmement léger ou du moins peu visible.

Gilles Simeoni, "une mobilisation sans précédent" Copier

La manifestation a même pu apparaître comme « trop calme » pour certains, car si la foule était au rendez-vous, l'ambiance dans le cortège était plutôt terne, peut-être en raison du mauvais temps, peut-être aussi à cause du côté presque improvisé de cette manifestation.

On a également pu remarquer la présence de personnes ou de personnalités non nationalistes, comme Alexandre Sarrola, le maire de Sarrola-Carcopino, qui nous ont dit être venues pour défendre la Corse et la démocratie. Présence remarquée, toujours, de Charles Pieri, très en vue et très décontracté, qui a même pris la pose pour les nombreux photographes. Il faut dire que les journalistes, locaux, mais également nationaux et internationaux étaient très nombreux cet après-midi dans les rues d'Ajaccio, laissant entrevoir que le dossier corse, qui s'était un peu fait oublier ces dernières années semble retrouver de l'intérêt du coté de Paris.

De très nombreux médias nationaux étaient présents à la manifestation © Radio France - Marion Galland

Prochaine étape, la visite d'Emmanuel Macron

Le Président est attendu mardi à Ajaccio et Bonifacio, et devrait faire un discours crucial mercredi à Bastia.

Jean-Guy Talamoni, "les Corses demandent à Paris de cesser avec le déni de démocratie" Copier

Alors que les discussions avec Paris sont au point mort, les élus nationalistes comptent sur la forte mobilisation de ce samedi pour faire pencher la balance de leur côté. « Tout est dit » s’est réjouit le président de l’exécutif à l’issue de la manifestation, « nous avons fait notre part du chemin, à Paris de faire le sien ».

Même si aucun programme officiel de la visite du Président de la République n’a encore été diffusé, il se murmure qu’une rencontre pourrait avoir lieu mardi en début de soirée à la Collectivité de Corse, avec Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. La dernière étape avant le discours très attendu d’Emmanuel Macron, mercredi après-midi à Bastia.