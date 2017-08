Ligue 1 - Un nul frustrant pour les Girondins de Bordeaux

Auteurs d'un match sérieux, dominateurs pendant une heure, les Bordelais n'ont ramené qu'un point d'Angers (2-2). La faute à un but encaissé dans les dernières minutes. Mais les Girondins se sont montrés rassurants après leur déroute contre Videoton.

Durant les premières minutes, on a cru voir un mauvais remake du match de Videoton. Pressés de toutes part, les Bordelais restaient acculés dans leur camp, laissant les Angevins enchaîner, aisément, leurs combinaisons. Et logiquement Angers ouvrit le score grâce à un but de Fulgini, délaissé au second poteau après un centre de Capelle (1-0, 10e).

Une pause fraîcheur salvatrice

Une pause fraîcheur (comme à Felcsut, décidément...) et Angers... recula. Ce qui permis aux Girondins de reprendre le contrôle du ballon. Et sur la première offensive, Malcolm adressa un centre à ras-de-terre pour Sankharé, présent au premier poteau, qui glissa le ballon dans les filets de Letellier (1-1, 17e). Dès lors, les Bordelais jouèrent plus libérés. Comme si la pression accumulée ces derniers jours s'allégeait un peu. Plus faciles techniquement, les hommes de Jocelyn Gourvennec développèrent un jeu plus fluide. Tout devenait plus simple.

La pause ne changea rien. Les Girondins gardèrent leur maîtrise. Et furent justement récompensés : Pellenard lança Malcolm d'une magnifique passe lobée, le Brésilien adressa un centre rasant pour Mendy et le jeune attaquant s'arracha pour dévier le ballon dans le but angevin (1-2, 52e). Plus le chronomètre avançait, plus les marine et blancs se montraient confiants. À l'image de Kamano et Malcom, très remuants. Par deux fois (60e, 71e), Mendy et surtout Kamano, seul face à Letellier, auraient pu aggraver le score.

Angers arrache le nul dans les dernières minutes

Les Angevins, fatigués, ne se montrèrent plus qu'à de rares occasions. Costil dû s'employer sur une frappe (82e) puis sortir de sa zone (86e). Et sur un exploit individuel, Angers égalisa. Toko-Ekambi traversa la défense bordelaise et sa frappe, repoussée par Costil, revint dans les pieds de Guillaume qui poussa le ballon dans le but bordelais (2-2, 89e).

Jocelyn Gourvennec et ses hommes, sonnés, ne méritaient pas ça. Mais il était écrit que Bordeaux ne l'emporterait pas contre Angers. Sur les huit dernières rencontres officielles entre les deux équipes, les Girondins n'ont gagné qu'à une seule reprise... Au moins, les fantômes de Videoton semblent s'éloigner.