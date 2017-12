Autrèche, France

Les gendarmes de la brigade de Monnaie et les motards de l'escadron départemental de la sécurité routière se sont concentrés durant plus de deux heures sur les excès de vitesse au péage d'Autrèche près de Château Renault. Bilan de plus de deux heures de contrôle : huit véhicules interceptés dont un à 205 km/h et un jeune permis à 177 km/h qui était positif aux stupéfiants, leur permis leur a été retiré sur le champ. Les autres roulaient à une vitesse comprise entre 160 et 170 km/h. Des contrôles qui vont s'intensifier dans les jours qui viennent car si le nombre de tués sur les routes en Indre et Loire est en baisse (29 morts à fin novembre contre 34 en 2016), le nombre de blessés augmente : 929 à fin novembre contre 789 l'an passé. A noter que les tests d'alcoolémie effectués se sont tous montrés négatifs.