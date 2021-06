Fibre, avion, kilomètres de câble... comment le Tour de France est-il retransmis dans le monde entier ?

À trois semaines du départ du Tour de France, l'heure est aux derniers préparatifs ! Les coureurs seront de passage en Berry le 1er juillet sur l'étape Tours-Châteauroux (144 km) et le lendemain sur l'étape entre Vierzon et Le Creusot (248 km). Pour permettre au monde entier de suivre la course, il faut un dispositif technique impressionnant. C'est Henri Terreaux, directeur des grands projets chez Orange, qui est en charge de mettre en place ces moyens.

"Toutes les images, tous les sons, tout l'informatique de la course et chronométrage ne passerait pas si on n'avait pas nos fibres optiques, explique-t-il, invité de France Bleu Berry. Nous sommes les seuls à dépendre d'un petit cheveu qui a une fibre optique et qui permet la diffusion dans le monde entier".

Il explique que tout est installé au dernier moment, juste avant l'étape. "Nous arrivons la veille, les 120 camions, les cars régies vont se positionner vers minuit, détaille-t-il. Vers six heures du matin, on attaque les barriérages, le fibrage de chaque camion, notamment les liaisons pour Radio France. Et vers 10 heures du matin, les liaisons sont opérationnelles. On fait des tests avec le village départ et avec la course".

17 plateaux de radio et de télé

Vient ensuite la diffusion de la course à assurer. "Il faut acheminer toutes les images qui sont filmées pendant la course, poursuit Henri Terreaux. On a un avion avec des grosses paraboles sous les ailes qui retransmettent les images sur la ligne d'arrivée pour la fabrication du signal et des sons et pour que les auditeurs puissent avoir l'information en temps réel". Les équipes sont aussi chargées de retransmettre l'arrivée de l'étape, les visioconférences et les interviews des coureurs. "On enchaîne sur 17 plateaux radio télé jusqu'à 22 heures", annonce le directeur des grands événements chez Orange, précisant que la salle de presse accueillera 450 journalistes.

Henri Terreaux s'occupe de retransmettre l'événement depuis 25 ans. Parmi les souvenirs qui l'ont le plus marqué sur la Grande Boucle, l'histoire d'une fleur à préserver sur le mont Ventoux. "Une association écologiste nous a dit qu'il y avait une fleur excessivement rare, se souvient-il. Via le préfet, elle nous a interdit de poser nos fibres. Donc on a dû faire le long de la route pour éviter de poser nos câbles dans la pente du Ventoux. On a dû faire un petit peu de génie civil et poser en souterrain notre fibre".

"Sauf que le jour le jour de la course, il y avait 80.000 spectateurs qui piétinaient gentiment la fleur, raconte-t-il. Donc c'est le paradoxe, le paradoxe de la course et de ces lieux". Il précise tout de même qu'il y a une vraie prise de conscience et une protection de la nature de la part des organisateurs. À trois semaines du départ du Tour 2021, "on est dans les starting-blocks", s'impatiente-t-il.