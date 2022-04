Fibre : les collectivités territoriales berrichonnes dénoncent le travail bâclé des sous-traitants

Alors que les Berrichons attendent avec impatience le déploiement de la fibre optique, les services départementaux en charge du numérique tirent la sonnette d'alarme. "On est confronté à des travaux de qualité douteuse de la part des sous traitants" explique Christophe Courtemanche, directeur du RIP 36, le Réseau d’Initiative Publique dans l'Indre.

Les quatre opérateurs historiques, Orange, Bouygues, SFR et Free, feraient appel à des entreprises sous traitantes pour la dernière étape du déploiement : le raccordement entre l'armoire technique et l'abonné. Mais ces entreprises ne seraient pas toutes très compétentes. "On a des câbles passés n'importe comment qui empêcheront demain d'en passer d'autres, le voisin qui était déjà raccordé et qui se retrouve coupé parce qu'on le débranche en installant un autre abonné..." liste agacé Pascal Bourdillon, directeur de Berry Numérique dans le Cher. Et chez le particulier, ce n'est pas mieux : "Certains techniciens agrafent des câbles au milieu du mur plutôt que de passer cela proprement dans un coin ou bien font des trous dans les huisseries..."

Joyeux bazar dans les armoires techniques

Quant aux armoires techniques, elles sont régulièrement totalement désorganisées : "On envoie des techniciens remettre de l'ordre et quelques semaines plus tard, c'est à refaire ! " Opérations qui ont un coût... c'est donc autant d'argent gaspillé.

Une attitude qui agace profondément Berry Numérique et Rip 36 : "Non seulement c'est préjudiciable pour l'abonné mais c'est aussi préjudiciable pour nos territoires". En effet, le Berry mise sur le télétravail pour attirer de nouveaux venus et encourager l'installation dans nos territoires. Et pour cela, il faut une installation numérique de qualité. Les collectivités territoriales demandent donc aux opérateurs de prendre leur responsabilité et de contrôler davantage leurs sous traitants.