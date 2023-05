Fibre optique : contrat rempli pour Dorsal en Haute-Vienne

54.405 lignes optiques déployées sur la Haute-Vienne et un investissement public de 76 millions d'euros. Le syndicat mixte Dorsal , en charge du déploiement de la fibre optique en Limousin, commercialise depuis un peu plus d'une semaine les dernières lignes dans le sud-ouest du département, sur le territoire de la Communauté de communes Pays de Nexon Monts de Châlus, soit 1.136 foyers. Le réseau public est désormais achevé dans le département, à charge désormais aux particuliers et aux entreprises de se raccorder.

ⓘ Publicité

Dournazac, Châlus, Janailhac, Saint-Priest-Ligoure, Nexon et La Roche-l'Abeille sont les six dernières communes haut-viennoises à être ainsi raccordées au réseau public. Mais, pas de façon homogène car certaines sont découpées dans la zone AMEL.

Les zones AMII et AMEL

Si Dorsal peut se vanter d'avoir terminé ses installations, ces dernières sont loin de couvrir toute la Haute-Vienne. "La zone AMII est un accord passé avec l'opérateur historique Orange et l'Etat, sur les zones à forte densité, dont la ville de Limoges et une partie de l'agglo. Et ensuite en 2019, il y a eu de nouveaux accords pour accélérer la commercialisation et la création de fibre optique, ce qu'on appelle les zones AMEL, dont Orange a aussi la charge", rappelle Jean-Marie Bost, président de Dorsal . L'opérateur privé s'est engagé à déployer 173.000 lignes de fibre optique d'ici 2024.

Deux réseaux qui parfois cohabitent dans une même commune. Exemple à Nexon où Dorsal installe seulement 63 lignes ou bien 9 à Châlus, car le reste de ces communes se situe en zone AMII. "C'est pour ça qu'il y a eu 2 jalons", explique Jean-Marie Bost, "le deuxième jalon était au départ sur 16.000 prises et aujourd'hui on est à 19.000. C'est ce qu'on appelle les zones dentelle, une partie de la zone est en RIP (réseau d'initiative publique) et l'autre côté en zone AMEL. Nous avons essayé d'être le plus cohérent possible pour avoir des plaques uniformes afin que la totalité d'une commune soit rattachée soit en zone AMEL soit en zone Dorsal."

A Dournazac, au sud de Châlus, l'arrivée de la fibre était attendue avec impatience, notamment par certains professionnels comme Nadine Andrieux. Elle sera raccordé ce mercredi. Elle gère depuis 11 ans Bulled'R , des hébergements insolites pour dormir à la belle étoile: "J'ai une activité où les réservations se font énormément par internet. J'ai aussi une famille avec des enfants, donc c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Je vais pouvoir assister à des conférences sans que ça coupe, travailler et laisser mes enfants être eux aussi sur le réseau pour avoir la paix..."

Nadine Andrieux attendait avec impatience l'arrivée de la fibre pour son activité professionnelle, mais aussi dans sa vie privée © Radio France - Valérie Mosnier

Tout le monde n'est pas aussi déterminé. Michel Daubisse, co-gérant du magasin Vival, a décidé d'attendre un peu : "A titre personnel oui à la rigueur, mais ici j'ai juste de la bureautique et la fibre ce n'est pas essentiel. Professionnellement, je n'en ai vraiment pas l'utilité. Il y a quelques bugs et quelques latences comme d'habitude avec internet, mais ça suffit largement pour ce que je fais."

Michel Daubisse, co-gérant du magasin Vival à Dournazac, va attendre un peu avant de faire installer la fibre © Radio France - Valérie Mosnier

Christian Bonnat, lui, a bien l'intention d'équiper la mairie, notamment quand il faut avoir recors à la visio-conférence. Le maire y voit des atouts pour les gros utilisateurs d'internet, plus de fiabilité par exemple pour "la maison de santé avec son système de transmission pour être payé, par la fibre je pense que ça peut être très positif pour eux", mais il semble un peu moins convaincu pour une partie des habitants : "En activité de particuliers sur une population âgée, beaucoup de gens n'ont pas d'ordinateur à Dournazac."

Fin du réseau cuivre à partir de 2025

Mais le président de Dorsal prévient, Orange a annoncé arrêter l'entretien son réseau cuivre en 2025. Ça signifie plus de téléphone via l'ADSL et les services qui peuvent en découler, comme la télémédecine ou la télésurveillance. La fibre sera alors la seule solution.

Actuellement, le taux moyen de commercialisation du réseau est de 44% selon Nouvelle-Aquitaine THD (NATHD), qui a la charge l'exploitation et la commercialisation auprès des opérateurs, avec un rythme moyen de 2.000 raccordements par semaine pour l’ensemble du périmètre, soit 7 départements.

À lire aussi Fibre optique en Limousin : raccordements intégralement bouclés fin 2024 ?

Installation des câbles aériens

Seul bémol relevé par des habitants et des élus : la fibre optique est installée en aérien sur certains secteurs, comme le téléphone à l'époque et donc soumise aux aléas climatiques. "Ça va être des câbles en l'air, alors que justement tout a été enterré ces dernières années", regrette Nadine Andrieux. Il s'agissait d'aller vite et avec un budget contraint explique t-on chez Dorsal. Mais désormais l'excédent des recettes, provenant de la location du réseau aux opérateurs, va permettre son entretien et l'enfouissement de la fibre, souvent en même temps que d'autres réseaux pour mutualiser les coûts.