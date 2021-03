Fibre optique en Limousin : raccordements intégralement bouclés fin 2024 ?

Le déploiement de la fibre se poursuit en Limousin, où l'ensemble du territoire devrait être complètement couvert fin 2024, par environ 500.000 prises (sur les 3 départements). Grosso modo, la moitié sont développées par le réseau public Dorsal, le reste par les opérateurs privés, notamment via le dispositif Amel où ils investissent directement dans les infrastructures, sans un sou d'argent public. Logiquement, le département de la Haute-Vienne est celui qui aura le plus grand nombre de prises.

230.000 prises installées en haute-Vienne d'ici fin 2024

Le Président du Conseil Départemental de Haute-Vienne, Jean-Claude Leblois, y veille : les objectifs et les délais de déploiement de la fibre dans le département seront tenus. "L'objectif que l'on s'est fixé en _Haute-Vienne_, c'est 230.000 prises installées d'ici fin 2024", explique Jean-Claude Leblois, qui était ce mardi à Couzeix pour définir avec l'opérateur Orange l'emplacement des premières armoires de rue pour installer la fibre dans le secteur. "Nous conduisons en parallèle deux opérations, une par Dorsal et le Réseau d'Initiative Publique (RIP) et l'autre par l'intermédiaire d'Amel, où l'opérateur lui-même prend en charge toutes les opérations" détaille-t-il.

Orange souhaite vraiment irriguer les territoires ruraux avec de la fibre optique

Cet opérateur, c'est Orange. Eric Elchinger s'y occupe des relations avec les collectivités locales de Haute-Vienne. Et il veut tordre le coup à l'idée selon laquelle les opérateurs ne s'intéresseraient qu'aux grandes villes. "Pour Orange, il est très important de déployer la fibre dans les métropoles, mais également dans les territoires ruraux"explique Eric Elchinger. "On voit bien aujourd'hui avec le confinement que de plus en plus de personnes travaillent à domicile, donc Orange souhaite vraiment irriguer les territoires ruraux avec de la fibre optique" poursuit-il. L'opérateur promet des abonnements intéressants à partir de 20 ou 30 euros par mois et espère ainsi rentabiliser ses investissements sachant que la commercialisation cartonne en zone rurale, il est vrai jusqu'ici oubliée du haut-débit "classique".

"C'e nest même plus un sujet" confirme de son côté Yan Pamboutzoglou, "avec la crise sanitaire, le confinement, le télétravail, les gens qui peuvent avoir la fibre la prenne" dit sans détour le Directeur de Dorsal, l'organisme qui supervise l'installation de la fibre ("publique") en Limousin, aux côtés de NATHD (Nouvelle-Aquitaine Très Haut Débit, la société publique mise en place par le Conseil régional). Yan Pamboutzoglou évoque des taux de commercialisation qui vont jusqu'à 30 ou 35% en six mois ! "C'est beaucoup, c'est très au-delà de nos projections initiales" conclut-il.

Pourquoi le déploiement est-il "inégal" et disparate sur le territoire Limousin ?

Tout le monde ne peut cependant pas être servi en même temps. Alors qu'on parle de la fibre depuis plusieurs années, certains l'ont, d'autres pas, et beaucoup attendent. Pourquoi ce déploiement est-il si inégal et si "morcelé" ? Cela dépend de l'endroit où se trouve l'habitation à raccorder. Car il y a trois "statuts de déploiements" pour la fibre, trois "zones" en quelque sorte. La première, c'est la zone Amii, qui pour résumer concerne les grandes villes et les chefs-lieux de département. La deuxième zone, ce sont les endroits couverts par le Réseau d'Initiative Publique : cela concerne essentiellement les zones rurales. En Limousin, c'est l'organisme Dorsal qui déploie ce réseau, financé par les collectivités locales, qui se rembourseront ensuite sur la vente des abonnements. Enfin, troisième statut, la zone Amel : là aussi c'est pour les zones rurales, mais ce sont directement les opérateurs privés qui investissent, cela ne coûte pas un centime d'argent public. Voilà ce qui explique l'avancée inégale, disparate, du déploiement de la fibre, en Limousin comme ailleurs. Voilà qui explique aussi pourquoi certains ont la fibre chez eux, alors que leur cousin qui habite à trois kilomètres de là ne l'a pas : il n'est juste pas sous le même "statut de déploiement". Cela signifie aussi que ce n'est pas forcément parce qu'on habite en ville qu'on sera servi en premier. En Corrèze, par exemple, le déploiement dans les zones rurales doit être achevé l'été prochain, alors qu'une partie de la zone de Brive sera servie avant, mais une autre partie fin 2022... En tout cas, l'ensemble des 500.000 prises nécessaires en Limousin, tous statut confondus, devrait être opérationnelles en 2024.

